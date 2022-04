Realme 9 4G z aparatem 108 Mpix – wiemy już coraz więcej

Kilka dni temu firma Realme zapowiadała kolejny telefon z serii Realme 9 z nowym aparatem 108 Mpix. Najnowsze doniesienia, ale tym razem nieoficjalne, przynoszą kolejną porcję informacji o tym telefonie.

W informacji prasowej Realme, rozsyłanej kilka dni temu, pojawiła się zapowiedź kolejnego modelu z serii Realme 9, którego cechą specjalną ma być aparat ProLight z matrycą Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 Mpix. Działanie czujnika mają wspierać rozwiązania NonaPixel Plus oraz 9Sum Pixel Binning, pozwalające uzyskać lepszą jakość obrazu w każdych warunkach.

Producent nie ujawnił jednak nazwy modelu ani jego specyfikacji.

Teraz pojawiły nowe przecieki na ten temat. Wynika z nich, że zgodnie z przypuszczeniami będzie to Realme 9 4G czy po prostu Realme 9. Co do chipsetu, ma to być Snapdragon z modemem 4G – jednak nie wiadomo, który model. Na Twitterze pojawiła się sugestia, że chodzi o Snapdragona 680, który trafił też do innego telefonu z tej serii – Realme 9i.

Co prawda jest to dość słaby chipset, który według specyfikacji nie jest w stanie udźwignąć matrycy 108 Mpix (specyfikacja Qualcomma mówi o maksymalnie 64 Mpix), jednak niedawno wszedł na rynek telefon Huawei nova 9 SE, który ma właśnie aparat 108 Mpix i ten sam układ. To połączenie mogłoby więc sprawdzić się w Realme 9 4G.

Telefon ma być dostępny w wersjach pamięci 6/126 GB i 8/128 GB, otrzyma też ekran Super AMOLED o odświeżaniu 90 Hz i prawdopodobnej przekątnej 6,6 cala, a do tego aparat selfie 16 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystko to wskazuje na duże podobieństwo do telefonu Realme 9i.

Dostępne mają być trzy kolory urządzenia – złota, czarna i biała. Wkrótce telefon powinien doczekać się światowej premiery.

Źródło zdjęć: Realme