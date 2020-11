POCO M3: już wiemy więcej. To może być bliźniak Redmi 10

Wczoraj Xiaomi i POCO zapowiedziały zbliżającą się premierę nowego smartfonu POCO M3. Producent obiecuje, że będzie to „więcej niż się spodziewasz” – bo takim hasłem promuje wydarzenie – a my już częściowo wiemy, co się za tym kryje.

Premiera POCO M3 odbędzie się 24 listopada, o godzinie 13:00. Wydarzenie będzie można obejrzeć na Facebooku polskiego Xiaomi, producent zapowiada także możliwość wygrania tego modelu. Oficjalnie żadnych informacji na ten temat nie podano, ale w internecie już pojawiły się pierwsze przecieki związane z tym modelem.

Czy POCO M3 to Redmi 10?

Prezentowane ostatnio smartfony POCO były zazwyczaj rebrandowanymi Redmi po pewnych zmianach. Nie inaczej może być w przypadku POCO M3, z tą jednak różnica, że smartfon Redmi, stanowiący podstawę, jeszcze nie miał swojej premiery.

Dane nowego telefonu zidentyfikowanego jako POCO o nazwie kodowej M2010J19CG zostały dostrzeżone w bazie Geekbench. Do przecieków dotarł także youtuber Mukul Sharma z Indii.

Z zebranych danych wynika, że POCO M3 to model z układem Qualcomma, a listing z benchmarku wskazuje na Snapdragona 662. Do tego smartfon otrzyma 4 GB pamięci RAM, będzie miał też ekran o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Z tyłu znajdzie się aparat 48 Mpix, a przedni będzie miał 8 Mpix. Energię dostarczy akumulator 6000 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W lub 18 W. Obudowa pomieści też głośniki stereo.

Wiele też wskazuje na to, że POCO M3 będzie rebrandowaną wersją telefonu produkcji Xiaomi oznaczonego kodem M2010J19SC. Taki telefon pojawił się niedawno w bazie TENAA i ma bardzo podobną specyfikację jak domniemany POCO M3. Wiadomo też, że ma dostać więcej pamięci RAM – 6 GB, jego pamięć wewnętrzna to 256 GB (+ dodatkowe GB na karcie microSD). Wymiary smartfonu to 162,29 x 77,24 x 9,6 mm. Ten model nie miał jeszcze swojej premiery, ale z przecieków wynika, że będzie to Redmi Note 10 albo Redmi 10. Firma POCO zaprezentuje go z kolei jako M3.

