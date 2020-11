Czy to Redmi 10? Nowy telefon pojawia się w TENAA

W bazie chińskiej agencji TENAA, która odpowiada za regulowanie rynku telekomunikacyjnego, pojawił się nowy telefon. Jest duża szansa, że jest to wyczekiwany Redmi 10.

Redmi to podmarka Xiaomi, która przede wszystkim przeznaczona jest na jeszcze niższy segment cenowy niż klasyczny Xiaomi. Redmi sygnuje jednak swoją nazwą nie tylko smartfony, ale także inne produkty, jak na przykład powerbanki. Ostatnio coraz częściej słyszymy na temat nadchodzących modeli Redmi Note 9 5G oraz Redmi Note 9 Pro 5G, tym razem jednak Redmi przechodzi już powoli do kolejnej generacji. W bazie chińskiej agencji regulującej rynek pojawił się bowiem nowy telefon Redmi. Prawdopodobne jest, że ten smartfon to Redmi 10.

Urządzenie będzie miało wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala, a jego sercem będzie MediaTek Helio G85. Pod względem pamięci możemy się spodziewać najróżniejszych kombinacji. Szykowane są bowiem trzy warianty RAM: 4,6 oraz 8. W przypadku pamięci wbudowanej mają to być warianty z 64,128 i 256 GB. Akumulator będzie naprawdę kuszący, możemy się bowiem spodziewać pojemności 6000 mAh. Aparat główny będzie poczwórny, a główny sensor będzie miał 48 Mpix. Z przodu znajdzie się pojedynczy sensor 8 Mpix.

Źródło tekstu: mysmartprice, wł