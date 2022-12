Xiaomi Poco F5 Pro ze Snapdragonem 8+ Gen 1 to światowa wersja Redmi K60

Przedwczoraj Xiaomi zaprezentowało trzy nowe smartfony Redmi K60, Redmi K60 Pro oraz Redmi K60E. Premierze towarzyszyły spekulacje dotyczące globalnej premiery tych modeli. Dotąd seria Redmi K sprzedawana była głównie w Chinach, od jakiegoś czasu te smartfony wchodziły też do Indii.

Inaczej było jednak z pozostałymi rejonami świata, gdzie Redmi K debiutowały jako Xiaomi lub Poco. Na przykład gamingowy wariant Redmi K50 u nas pojawił się jako Poco F4 GT. To dało podstawę do przypuszczeń, że tym razem chińskie telefony trafią do nas jako seria Poco F5. Potwierdzały to częściowo przecieki na temat specyfikacji modelu identyfikowanego jako F5.

Nowe światło na plany Xiaomi rzucił Kacper Skrzypek, znany wśród fanów marki deweloper zaangażowany w rozwój MIUI. Z jego informacji, pozyskanych dzięki analizie kodu oprogramowania Xiaomi, wynika, że smartfony w chińskich wersjach doczekają się swoich globalnych premier pod innymi nazwami.

Najciekawszym odkryciem jest to, że Redmi K60 pojawi się w innych rejonach świata jako Poco F5 Pro. Zapowiada się więc na kolejny, bardzo wydajny smartfon marki, nawiązujący do kultowych telefonów Pocophone F1.

Somebody could be confused, so let me make it clear:#RedmiK60 = #POCOF5Pro#RedmiNote12Speed = #POCOX5Pro5G#RedmiNote12 in China = #RedmiNote12 and #POCOX55G (POCO with 695)

Where is #POCOF5? Who knows...