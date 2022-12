Xiaomi wyprzedaje smartfony POCO. Sprawdź, ile zaoszczędzisz

Przed nami święta Bożego Narodzenia, a później Nowy Rok. Na te okazji firma Xiaomi przygotowała kolejną promocję, w ramach której można kupić wybrane smartfony marki POCO w niższej cenie.

Okres świąteczny to czas wyjazdów do domu, rodzinnych spotkań i tradycyjnych potraw oraz wspólnych chwil radości. Może to być także doskonały moment na zakup nowego smartfonu, na który przeznaczymy przyniesione przez Mikołaja fundusze. Kolejną ku temu okazję przygotowała firma Xiaomi, która tuż przed Wigilią wystartowała z tygodniową promocją POCO. W tym czasie wybrane smartfony tej marki są tańsze nawet o 400 zł.

Smartfony POCO w niżej cenie

Najnowsza promocja Xiaomi obejmuje następujące smartfony:

POCO C40 3/32 GB za 599 zł (taniej o 100 zł),

(taniej o 100 zł), POCO C40 4/64 GB za 699 zł (taniej o 100 zł),

POCO M5 4/128 GB za 799 zł (taniej o 200 zł),

POCO M5s 4/128 GB za 799 zł (taniej o 400 zł),

POCO M4 Pro 8/256 GB za 1199 zł (taniej o 200 zł),

POCO F4 8/128 GB za 1999 zł (taniej o 200 zł),

(taniej o 200 zł), POCO F4 8/256 GB za 2199 zł (taniej o 200 zł).

Promocja na wymienione wyżej smartfony obowiązuje w dniach od 23 do 29 grudnia 2022 roku. Z oferty można skorzystać w salonach Xiaomi Store, online na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom. Liczba urządzeń objętych promocją jest ograniczona. Dostępność i ceny w poszczególnych kanałach mogą się różnić.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańszyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi