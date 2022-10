Xiaomi POCO F5 na horyzoncie. To będzie prawdziwy mocarz

Do premiery smartfonu Xiaomi POCO F5 jest jeszcze parę miesięcy, ale telefon został już namierzony w bazie certyfikacyjnej IMEI. Zapowiada się naprawdę mocarnie i wreszcie bez odgrzewania kotletów.

Smartfony Xiaomi wprowadzane pod marką POCO to najczęściej modele z niższej i średniej klasy, jednak wyjątek stanowi seria F o flagowej specyfikacji. Portal Xiaomiui podaje pierwsze doniesienia na temat kolejnej generacji tych telefonów – POCO F5.

Obecna na rynku seria telefonów POCO F4 i POCO F4 GT jeszcze się nie zestarzała i wciąż może przyciągać uwagę fanów marki, ale jak wynika z doniesień Xiaomiui, w przygotowaniu jest już model POCO F5. Ma to być zresztą jeden z trzech telefonów tej generacji – towarzyszyć mu będą POCO F5 Pro i POCO F5 GT.

POCO F5 został już dostrzeżony w dokumentacji certyfikacyjnej IMEI, gdzie pojawia się pod nazwą kodową Mondrian, symbolem producenta M11A oraz oznaczeniem IMEI 23013PC75G.

Tym razem Xiaomi ma podwyższyć nieco poprzeczkę – o ile podstawowy POCO F4 to typowy średniak z układem Snapdragon 870 (tym samym, który był w jeszcze wcześniejszym POCO F3), to jego bezpośredni następca otrzyma obecnie najszybszy układ firmy Qualcomm – Snapdragon 8+ Gen 1. Nie ma w tym nic dziwnego – gdy POCO F5 wejdzie na rynek, we flagowych smartfonach Xiaomi będzie już montowany układ Snapdragon 8 Gen 2, którego premiera odbędzie się w listopadzie.

Zobacz: Snapdragon 8 Gen 2 – oto szczegóły nowego układu

Jak wynika z pierwszych doniesień, POCO F5 będzie także wyposażony w ekran AMOLED o rozdzielczości 2K (1440 x 3200) i odświeżaniu 120 Hz. Dotąd marka POCO nie miała smartfonu o tak dobrych parametrach obrazu. Xiaomiui sugeruje przy tym, że telefon będzie się też wyróżniał wysoką jasnością wyświetlacza nawet 1000 nitów.

Bardziej szczegółowych danych na temat POCO F5 jeszcze nie znamy, ale źródło podaje, że smartfon wyjdzie w wersji na Indie oraz globalnej. Z kodu IMEI telefonu wynikać ma, że do premiery dojdzie w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli znacznie wcześniej niż można oczekiwać po premierze czwartej generacji.

Zanim jednak POCO F5 doczeka się swojej premiery, taki sam telefon wejdzie do Chin – tyle że pod nazwą Redmi K60. O tej wersji wiadomo z kolei, że urządzenie będzie zasilane z mocą 67 W przewodowo i 30 W bezprzewodowo, otrzyma aparat 50 Mpix, a specjalnym dodatkiem będzie dynamiczna wyspa na wyświetlaczu, jak w iPhone’ach 14 Pro. Takich funkcji należy więc też oczekiwać w POCO F5. Redmi K60 ma wejść na rynek w styczniu 2023 roku.

Zobacz: Xiaomi POCO F4. Olej inne recenzje, tutaj jest prawda

Zobacz: Xiaomi POCO F4 GT – gamingowy smartfon w rozsądnej cenie (test)

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomiui