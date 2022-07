Xiaomi POCO F4. Olej inne recenzje, tutaj jest prawda

Marka POCO F4 już nie chce być kojarzona tylko z „tańszym Xiaomi”. Coraz częściej w jej ofercie pojawiają się modele, którym nic nie brakuje, a ich kupno nie musi się wiązać z wielkimi kompromisami. Taki właśnie jest POCO F4 5G.

POCO F4 5G zadebiutował w Polsce pod koniec czerwca. Wariant 6/128 GB został wyceniony na 2199 zł, bogatsza wersja 8/256 GB oznacza wydatek 2399 zł. To ceny wyjściowe, jednak na starcie producent zaoferował obniżki po 200 zł, a znając jego politykę cenową, ten smartfon będzie można kupić taniej także później w okazyjnych promocjach.

POCO F4 5G to obok flagowego POCO F4 GT jeden z ciekawszych modeli marki, jakie są dostępne na polskim rynku. Żeby jednak nie popadać od razu w zachwyt, warto odnotować dwie rzeczy. Protoplastą tego modelu jest Redmi K40s, wprowadzony do Chin kilka miesięcy wcześniej. Różnica dotyczy tylko aparatu o wyższej rozdzielczości w F4.

Druga rzecz, którą można uznać za pewną słabość POCO F4, to niewielkie różnice w stosunku do POCO F3 z 2021 roku. Jest lepszy aparat i szybsze ładowanie, reszta to kosmetyka. Otrzymujemy ten sam układ SoC, ekran i najważniejsze komponenty. Trochę mało, jak na „nową generację”.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl