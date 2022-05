Xiaomi POCO F4 GT – gamingowy smartfon w rozsądnej cenie (test)

Firma Xiaomi wprowadziła właśnie na polski rynek swój gamingowy smartfon POCO F4 GT. Urządzenie dobrze wygląda i oferuje świetne wyposażenie, które powinni docenić przede wszystkim miłośnicy mobilnego grania.

Xiaomi POCO F4 GT to na pierwszy rzut oka zupełnie normalny smartfon, który dopiero po nieco bliższym przyjrzeniu się ujawnia swój gamingowy charakter. To samo dotyczy jego specyfikacji, w której królują wydajne podzespoły, takie jak układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z chłodzeniem LiquidCool 3.0, czy szybka pamięć operacyjna LPDDR5 oraz masowa UFS 3.1. Graczom dedykowane są również dodatkowe przyciski (triggery) na boku obudowy czy anteny, które mają zmniejszać opóźnienia w grach.

Do dyspozycji mamy tu również wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus, głośniki stereo oraz zestaw czterech aparatów fotograficznych. A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (21121210G):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass Victus (przód), szkło hartowane (tył),

Wymiary: 162,5 x 76,78,5 mm, masa: 210 g,

6,67-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay HDR10+ o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 395 ppi), odświeżanie obrazu 120 Hz, odświeżanie dotyku 480 Hz, czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo (4 głośniki), Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (w przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (1 x Cortex-X2 @3,0 GHz + 3 x Cortex-A710 @2,5 GHz + 4 x Cortex-A510 @1,8 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Adreno 730,

12 GB RAM-u LPDDR5, 256 GB pamięci masowej UFS 3.1 (223 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 5G (>5 Gb/s), Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, port podczerwieni, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, NavIC, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 64 Mpix (Sony IMX686,1/1,73", 0,8 µm), obiektyw z przysłoną f/1.9, PDAF, podwójna lampa błyskowa LED, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 8 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 120˚ z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro,

Przedni aparat 20 Mpix (Sony IMX596), obiektyw z przysłoną f/2.4, filmy 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4700 mAh, szybkie ładowanie 120 W,

Android 12 z interfejsem MIUI 13.0.2 (test na oprogramowaniu 13.0.2.0.SLJMIXM),

Cena początkowa: 3499 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon POCO F4 GT w kolorze Stealth Black (czarnym). W żółto-czarnym pudełku znajdował się również komplet akcesoriów, takich jak ładowarka o mocy 120 W (20 V / 6 A), przewód USB A-C oraz metalowa igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM. Jak przystało na produkt firmy Xiaomi, w zestawie nie zabrakło również bezbarwnego etui na telefon. Producent wrzucił do opakowania także przejściówkę z USB-C do Jacka 3,5 mm oraz nieco „makulatury”, w tym wielojęzyczną instrukcję obsługi Quick Start Guide, również po polsku.

Podczas testów korzystałem ze słuchawek przewodowych(złącze USB-C) oraz bezprzewodowych

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis