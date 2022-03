Oppo Reno7 4G debiutuje. To rodzynek 4G w rodzinie 5G

Oppo zaprezentował nowego średniaka. Tym razem jest to jednak model 4G. Przywitajmy zatem Oppo Reno7 4G.

Czasy, kiedy układy 5G były czymś niespotykanym poza najwyższą półką cenową dawno minęły. Teraz stały się one wręcz standardem. Teraz w Indonezji pojawił się model Oppo Reno7 4G. Tutaj trzeba było aż zaznaczać, ze jest to model 4G, bo wszystkie inne smartfony z serii są urządzeniami 5G.

Nowy telefon jest bardzo podobny do modelu Reno7 Z 5G. Największa różnica dotyczy układu. Zauważymy je jednak również w kwestii pamięci i aparatu. Nowy Oppo ma układ Snapdragon 680 w miejsce Snapdragona 695. Będzie mu towarzyszyć 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Do swojej dyspozycji użytkownik dostanie także 5 GB RAM-u wirtualnego.

Oppo Reno7 4G wcale nie ma się czego wstydzić

Wyświetlacz ma przekątną 6,43 cala. Aparat główny ma natomiast trzy sensory. Jest to układ 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu znajduje się wcięcie w kształcie dziurki z aparatem 32 Mpix. Akumulator ma natomiast pojemność 4500 mAh. Chińczycy reklamują, że można go naładować do 39% już w 15 minut.

Smartfon ma dwa miejsca na karty SIM, nie użyjemy jednak karty pamięci. Na szczęście Oppo nie zapomniał o jacku 3,5 mm. Urządzenie w Indonezji kosztuje 5200000 tamtejszych rupii. To ponad 1500 złotych. Chińska marka dorzuca teraz w gratisie głośnik Bluetooth i zniżkę na zegarek Oppo Watch.

Źródło zdjęć: oppo

Źródło tekstu: twitter 9sudhanshu)