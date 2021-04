Oppo A95 5G zdradza swoją specyfikację

Oppo szykuje kolejny model ze średniej półki cenowej. Tym razem będzie to Oppo A95 5G. Nie będzie to jednak całkowicie nowe urządzenie.

Oppo w zeszłym roku wzbogacił swoją ofertę o model Oppo A93, natomiast w zeszłym miesiącu pojawił się tam Oppo A94. Teraz chiński producent planuje wprowadzić do sprzedaży telefon Oppo A95 5G. Nie będzie to jednak całkowicie nowe urządzenie. Będzie to nieco zmieniony Oppo Reno5 Z. Nowy Oppo będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala i z odświeżaniem 60 Hz. Z przodu znajdzie się pojedynczy sensor 16 Mpix, natomiast z tyłu będzie miejsce dla potrójnego aparatu głównego 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix.

Sercem tego nie-tak-znowu-nowego urządzenia będzie układ MediaTek Dimensity 800U. Nowy telefon będzie miał 8 GB RAM oraz 118 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Nowy telefon już teraz pojawił się na stronie operatora China Telecom. Urządzenie ma tam cenę 2399 juanów, co odpowiada kwocie 1412 złotych. Nie wiemy jeszcze, czy smartfon opuści Chiny, a jeśli tak - jaką będzie on miał nazwę. Oppo już kilka razy udowadniał, ze jeden telefon może mieć nawet cztery różne nazwy w zależności do regionu świata.

Źródło tekstu: myfixguide, wł