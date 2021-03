Oppo A54 - nowy budżetowiec z dużym akumulatorem

Oppo A54 to nowy budżetowy smartfon w ofercie chińskiego producenta. Urządzenie zostało wyposażone w procesor MediaTek Helio P35 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Oppo A54 (bez 5G) to niedrogi smartfon, który ma przekonać do siebie tych bardziej oszczędnych klientów. Urządzenie bazuje na procesorze MediaTek Helio P35, posiada także 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jego wyświetlacz to jednostka LCD o przekątnej 6,51" i rozdzielczości 720x1600, natomiast akumulator ma pojemność 5000 mAh i wykorzystuje technologię szybkiego ładowania, choć z niewielką mocą 18 W.

Telefon został wyposażony w potrójny aparat. Jego główna jednostka ma rozdzielczość 13 MP, natomiast dwa pozostałe moduły o rozdzielczości 2 MP pełnią rolę makro i sensora głębi. Nie zabrakło także przedniego aparatu o rozdzielczości 16 MP.

Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką ColorOS 7.2, a do sprzedaży trafi już 1 kwietnia. Z tego co wiemy, jak na razie dostępny będzie wyłącznie na terenie Indonezji, gdzie został wyceniony na 2 699 000 rupii indonezyjskich (ok. 735,58 zł). Producent nie potwierdził, czy i kiedy urządzenie trafi do Europy.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo