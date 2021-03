Oppo Band Style pojawi się 8 marca

W zeszłym roku Oppo pokazał swoją opaskę Oppo Band. Chiński producent wreszcie zamierza zaprezentować ją reszcie świata. Jej nazwą będzie jednak Oppo Band Style.

Oppo to firma, z której wyewoluowały zarówno OnePlus, jak i Realme. Przedsiębiorstwa łączy naprawdę dużo - bycie własnością BBK Electronics i wspólne kierownictwo znane jako Oplus. Jest jednak coś, gdzie Oppo bardzo się wyróżnia. Producent jest zdecydowanie najbardziej zachowawczy, jeśli chodzi o swoją politykę rozwoju. Jednocześnie w przeciwieństwie do Realme i OnePlusa pierwszeństwo ma dla Oppo rynek chiński. To właśnie w Chinach w czerwcu 2020 Oppo zaprezentował swoją opaskę fitness. Oppo Band dopiero po dziewięciu miesiącach pojawi się za granicą. Tym razem opaska będzie jednak nosić nazwę Oppo Band Style.

Pierwszym krajem, który przywita opaskę pod nową nazwą będą Indie. Do tamtejszej premiery dojdzie 8 marca. Opaska oczywiście mierzy tętno, nasycenie tlenem komórek krwi oraz obsługuje dwanaście różnych dyscyplin sportowych. W tym gronie znajdują się też biegi długodystansowe, które są zwykle pomijane przez producentów opasek sportowych. Producenci wolą krótsze biegi i sporty rodem z siłowni. W Chinach produkt miał NFC, jednak indyjski oddział Oppo milczy na ten temat. W Chinach za opaskę trzeba było zapłacić 200 juanów, czyli około 117 złotych.

Źródło tekstu: gsmarena