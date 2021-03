Oppo Find X2 Lite w Europie dostaje Androida 11

Oppo postanowił uaktualnić do Androida 11 swój kolejny smartfon. Tym razem przyszła kolej na Oppo Find X2 Lite.

Różni producenci podchodzą w bardzo odmienny sposób do kwestii aktualizacji. Sony w tym roku zaktualizował swoje telefony najszybciej, ale standardowo to Nokie HMD Global cieszą się wsparciem najdłużej. Ciekawostką stał się holenderski Fairphone, który w 2011 uaktualnił pięcioletni smartfon do mającego trzy lata Androida 9. Oppo zaledwie trzy dni temu zaczął europejską aktualizację modelu Oppo Find X2 Neo. Tam uaktualnienie w pierwszej kolejności pojawiło się we Francji oraz w Hiszpanii. To ten sam model co Oppo Reno3 Pro 5G, także niedługo i ten powinien dostać Androida 11.

Teraz natomiast Android 11 zaczął pojawiać się u posiadaczy modelu Oppo Find X2 Lite. Tutaj aktualizacje na pewno otrzymują już mieszkańcy Niemiec. Uaktualnieniu towarzyszy też nowa wersja nakładki ColorOS. Aktualizacja tego modelu wpisuje się zresztą we wcześniej zapowiedziany harmonogram aktualizacji. Przypomnijmy również: smartfon ma wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala oraz układ Snapdragon 765G, który pozwala na płynne przechodzenie między sieciami 4G oraz 5G. Póki co dostępna będzie jedna wersja z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Poczwórny aparat główny to 48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix.

Źródło tekstu: punikaweb