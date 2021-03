Asus ROG Phone 3 z zamkniętą betą Androida 11

Kolejne smartfony dostają Androida 11. Tym razem czas przyszedł na zeszłoroczny model Asus Rog Phone 3.

Asus nie jest w branży mobilnej w gronie najistotniejszych graczy, jednak zdołał wykroić sobie pewną niewielką, ale bardzo dochodową niszę. Są to smartfony dla graczy, które stały się częścią serii Republic of Gamers. Zeszłoroczny Asus ROG Phone 3 zadebiutował w lipcu z Androidem 10 na pokładzie. Teraz nadszedł czas na Androida 11. Nie jest to pierwszy telefon tajwańskiego producenta, który otrzymuje Androida 11. Asus ZenFone dostał już najnowsze uaktualnienie na całym świecie w wersji stabilnej. ROG Phone 3 dostaje go tylko w wersji beta. Wcześniej firma z Republiki Chińskiej szukała chętnych do brania udziału w zamkniętych testach beta. Teraz ta grupka wybrańców zaczęła swoją misję. Android 11 dla testowanego przez nich urządzenia waży 1,1 GB. Nie wiadomo jeszcze kiedy zamknięta beta przekształci się w otwartą betę i kiedy należy się spodziewać debiutu wersji stabilnej.

Rzeczony telefon ma przekątną ekranu 6,59 cala oraz układ Snapdragon 865. Najtańsza wersja miała 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, natomiast ta najdroższa 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny ma sensory 64 Mpix, 13 Mpix oraz 5 Mpix. Z przodu znajduje się sensor mający 24 Mpix. O wszystko dba akumulator o pojemności 6000 mAh.

Źródło tekstu: xda-developers, wł