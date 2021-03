Google zdradza Asusa ZenFone 8 Flip

Jednym z najlepszych specjalistów od przecieków w branży jest bez wątpienia... Sam Google. Tym razem dzięki niemu poznaliśmy Asusa ZenFone 8 Flip.

Cała branża smartfonów jest zbudowana na przeciekach. Rzadko kiedy producenci zaskakują nas wprowadzeniem do oferty nowych urządzeń, zwykle wcześniej przez kilka tygodni lub miesięcy żyjemy kolejnymi doniesieniami. Marki często same doprowadzają do tych przecieków - traktują to jako swoistą kampanię reklamową. Czasami jednak bezceremonialnie coś zdradzi sam Google. Teraz firma odpowiadająca za tworzenie Androida uaktualniła bazę Google ARCore. Nie wszystkie dodane tam smartfony miały już swoją oficjalną premierę.

O większości z nich jednak słyszeliśmy - choćby o Realme 8 Pro czy Samsungu Galaxy A72 4G. Nowego wariantu doczeka się też Oppo Reno 5 Pro+ 5G. Ciekawostką jest jednak model Asus ZenFone 8 Flip. Wygląda na to, że tajwański producent już niedługo zaprezentuje swojego kolejnego flagowca. Flip w nazwie u każdego innego producenta oznaczałby składany smartfon, tutaj jednak najpewniej będzie to klasyczny smartfon z obrotowym aparatem. Ostatnio firma z Republiki Chińskiej zaprezentowała trzy smartfony z serii ROG Phone 5.

Źródło tekstu: gizchina, wł