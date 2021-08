HMD Global wydaje właśnie aktualizację do Androida 11 dla kolejnego ze swoich modeli. Teraz czas przyszedł na smartfon Nokia 5.3

Już za miesiąc powinien oficjalnie zadebiutować Android 12. Nie oznacza to jednak, że już wszystkie telefony dawno ostały Androida 11 i już czekają w blokach startowych. Nokia 5.3 dostaje Androida 11 właśnie teraz. Lepiej późno niż wcale. Urządzenie zadebiutowało rok temu. Teraz z kolei HMD Global aktualizuje go w następujących miejscach: Indonezja, Republika Chińska, Hongkong, Makau, Laos, Indie, Malezja, Birma, Sri Lanka, Nepal i Szwajcaria. Wszyscy użytkownicy z tych rynków powinni dostać Androida 11 do jutra. Potem czas na kolejne fale aktualizacji. HMD Global tradycyjnie wypuszcza aktualizacje właśnie w taki sposób. Uaktualnienie waży 1,67 GB i zawiera czerwcowe poprawki bezpieczeństwa.

Przypomnijmy: Nokia 5.3 ma wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala i akumulator o pojemności 4000 mAh. Aparat główny ma cztery sensory: 13 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 665. W kwestii pamięci użytkownik otrzymał 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Telefon zadebiutował z Androidem 10 na pokładzie.

Zobacz: Nokia 1.3 dostaje Androida 11

Zobacz: Smartfony? Tablet? Wiemy co szykuje mobilna Nokia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: community nokia com