Smartfony? Tablet? Wiemy co szykuje mobilna Nokia

HMD Global szykuje cztery urządzenia marki Nokia. Nie będą to jednak wyłącznie smartfony. W tym gronie znajdzie się również jeden tablet.

Finowie z HMD Global ostatnio zaprezentowali wzmocniony model Nokia XR20 i klasyczny telefon Nokia 6310. Jednocześnie firma przeprowadza aktualizację kolejnych swoich urządzeń. Ostatnio informowaliśmy na przykład o bardzo budżetowym telefonie Nokia 1.3. Nie znaczy to jednak, że Finowie nie mają czasu na wydawanie kolejnych produktów. Niedługo na rynek trafią kolejne urządzenia europejskiej marki. Ceniony w branży Evan Blass informuje, że będą to trzy smartfony i jeden tablet. Tabletem będzie Nokia T20. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że model ten będzie miał wyświetlacz o przekątnej 10,36 cala, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

Drugi model to Nokia G50 5G, który to smartfon ostatnio pojawił się już w brytyjskich sklepach. Na liście znalazły się też takie telefony jak Nokia G300 i Nokia X100. W tym wypadku nie mamy jednak żadnych informacji na temat ich specyfikacji technicznej. Najprawdopodobniej jednak będą to średniopółkowce. Niestety, nie wiemy kiedy dokładnie dojdzie do ich premiery. Na pewno jednak jeszcze w tym roku.

Zobacz: Wzmocniona Nokia XR20 i klasyczna Nokia 6310 debiutują

Zobacz: Nokia G50 5G pojawia w brytyjskich sklepach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: evan blass (twitter)