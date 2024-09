Nie tylko dla Chińczyków. Huawei Mate XT zadebiutuje globalnie

Huawei Mate XT zadebiutuje także poza Chinami. Flagowy trifold chińskiej firmy to naprawdę milowy krok dla rozwoju składanych smartfonów.

Huawei wprowadził do sklepowej sprzedaży swój najnowszy flagowy model. To prawdziwy trifold, który może mieć przekątną 6,4; 7,9 lub 10,2 cala. Zależy na ile części go rozłożymy. Chińczycy zdołali zmieścić w nim akumulator o pojemności 5400 mAh. To naprawdę imponujące patrząc na to jak jest on cienki.

Huawei Mate XT trafi poza granice Chin

Smartfon wyprzedał się aż zbyt dobrze. Inaczej nie da się tego określić. Siedem milionów urządzeń zarezerwowanych w przedsprzedaży zaowocowało tyn, że pierwszego dnia sprzedaży w sklepach brakło telefonów dla nowych klientów. Huawei musiał w pośpiechu uzupełniać zapasy na bieżąco, ale wielu klientów i tak było wściekłych. Niektórzy specjalnie wzięli dzień wolny od pracy.

Teraz okazuje się, że nowy składany telefon pojawi się nie tylko w Chinach. Na świecie nowy Huawei zadebiutuje w pierwszym kwartale 2025. Najtańszy 16 + 256 GB w Chinach kosztuje 19 999 juanów, czyli ok. 10 915 zł. Za model 16 + 512 GB trzeba już zapłacić 21 999 juanów, czyli 12 tys. zł, a topowa wersja 16 GB + 1 TB kosztuje 23 999 juanów, czyli ponad 13 tys. zł. Niestety, o ile Huawei naprawdę się postarał przy tym modelu, to u nas na pewno będzie droższy niż tam.

Zobacz: Huawei Mate XT trafia do sklepów. Wyprzedał się... zbyt dobrze

Zobacz: Ten smartwatch dopasuje się do Ciebie. Sprawdziłem Huawei Watch GT 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: gsmarena, wł