Motorola RAZR 2022 na zdjęciach. Tak wygląda nowy składak marki

Motorola pracuje nad nową odsłoną składanego smartfonu RAZR. Chen Jin z Lenovo Mobilne China udostępnił zdjęcia, na którym widać nadchodzące urządzenie.

Ostatnie miesiące przyniosły sporo nieoficjalnych informacji na temat nadchodzącej Motoroli RAZR 2022 (nazwa kodowa Maven). Dzięki temu wiemy na przykład, że urządzenie to będzie napędzane topowym układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a zatem - w przeciwieństwie do poprzedników - będzie flagowcem. W komplecie ma się znaleźć również do 12 GB RAM-u oraz do 512 GB pamięci masowej.

Składany smartfon Motoroli ma, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, zginany wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także zupełnie nowy mechanizm zawiasowy. Ekran zewnętrzny ma urosnąć do 3 cali. Zestaw fotograficzny składa się z głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix oraz jednostki 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Opublikowane na weibo.com zdjęcia nie mają na tyle dobrej jakości, by móc dobrze się przyjrzeć nowemu "składakowi" Motoroli, jednak ogólny zarys urządzenia jest widoczny.

Dostępność i cena

Motorola RAZR 2022 trafi między innymi na europejski rynek, choć nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Cena smartfonu w Unii Europejskiej ma wynieść 1149 euro (5554 zł).

