Flagowa Motorola RAZR 3 będzie kusić nie tylko mocą, ale i ceną

Pierwsze próby pobicia rynku rozkładanych telefonów były dla Motoroli niezbyt udane – dwa pierwsze smartfony z odnowionej serii RAZR nie zachęcały przeciętną specyfikacją w połączeniu z nieadekwatnie wysoką ceną. Nowy model Motorola RAZR 3 ma to zmienić.

Motorola RAZR 3 pojawia się w przeciekach już od paru ładnych miesięcy, a z doniesień wynika, że rozkładany smartfon odwołujący się do popularnych przed laty klapkowców RAZR tym razem zachęcać ma znacznie lepszą, flagową specyfikacją.

A co z ceną? Wygląda na to, że także i tu Motorola chce wprowadzić zmiany, które zainteresują nabywców. Jak wynika z informacji podanych przez OnLeaks i CompareDial, europejska cena za Motorolę RAZR 3 ma wynosić w podstawowym wariancie pamięci 1149 euro, czyli 5400 zł. To oczywiście wciąż sporo, ale poprzedni model Motorola RAZR 5G w Europie w dniu debiutu kosztował 1399 euro, a do Polski wkroczył za kwotę 6499 zł. Różnica jest zauważalna, a sam telefon zapowiada się znacznie lepiej.

Tym razem moc do pracy w telefonie Motorola RAZR 3 ma zapewnić topowy układ Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma w lepszym wariancie 512 GB pamięci wewnętrznej. Dla porównania poprzednik otrzymał średniej klasy układ Snapdragon 765G, miała też mniej pamięci – 8/256 GB.

Wiadomo też, że Motorola RAZR 3 wyposażona będzie w główny, elastyczny ekran OLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, a na zewnątrz znajdzie się mniejszy wyświetlacz o przekątnej 3 cale. Oznacza to kolejne usprawnienie, bo w poprzednik modelu wyświetlacze były mniejsze (6,2 cala i 2,7 cala).

Podwójny układ aparatów w Motoroli RAZR 3 ma łączyć matryce 50 Mpix i 13 Mpix. Inne szczegóły na temat nowego klapkowca Motoroli pozostają na razie tajemnicą.

Wygląd Motoroli RAZR 3 jest znany już od prawie miesiąca, gdy smartfon pojawił się na krótkim wideo udostępnionym przez evleaks.

Premiera Motoroli RAZR 3 ma się odbyć w przyszłym miesiącu w Chinach. Wkrótce po tym telefon zadebiutuje globalnie, w tym także w Europie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: OnLeaks, CompareDia