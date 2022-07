Nothing Phone (1) przynosi powiew świeżości. Znamy polskie ceny

Nothing Phone (1), nowy telefon Carla Peia, twórcy marki OnePlus, został oficjalnie zaprezentowany. Szykuje się groźny konkurent dla popularnych marek.

Po licznych teaserach i zapowiedziach wreszcie Nothing Phone (1) wreszcie odsłania wszystkie karty. Wygląda na to, że dostaliśmy telefon, który rzeczywiście może namieszać na rynku.

Nothing Phone (1) - parametry i specyfikacja

Pod względem specyfikacji nowy model nie prezentuje się szczególnie rewolucyjnie, ale nie szkodzi, bo parametrów zdecydowanie nie musi się wstydzić. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 778G+, wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55" i odświeżaniu 120 Hz oraz akumulator z szybkim ładowaniem. Mamy też obiecujący aparat z głównym modułem bazującym na sensorze Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP.

Najciekawszym elementem Nothing Phone (1) jest jednak jego design. Telefon posiada przezroczystą obudowę, pod którą znalazło się 900 diod LED. Mogą one być wykorzystywane na kilka sposobów, m.in. do sygnalizowania nowych powiadomień czy stanu naładowania telefonu. Producent nazwał to rozwiązanie Glyph i ma być jednym z głównych wyróżników nowego telefonu na tle konkurencji.

Nothing Phone (1) pracować ma pod kontrolą Androida 12 z nakładką Nothing OS. Interfejs ma przypominać czystego Androida. Żadnego bloatware'u i niepotrzebnych modyfikacji. Zamiast tego na użytkowników czekają rozbudowane funkcje ekosystemowe, m.in. możliwość kontrolowania samochodów Tesla bezpośrednio z poziomu systemu telefonu.

Nothing Phone (1) - ceny i dostępność

Sprzedaż Nothing Phone (1) rozpocznie się 21 lipca 2022. Telefon dostępny będzie w cenach zaczynających się od 2299 zł za wariant 8/128 GB. Osoby potrzebujące więcej pamięci będą musiały zapłacić 2399 zł za wersję 8/256 GB oraz 2619 zł za 12/256 GB. W Polsce telefon będzie można kupić w sklepach x-kom, Media Expert oraz Amazon.

