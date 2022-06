Nothing Phone (1) będzie napędzany Snapdragonem 778G+

Nothing wkrótce wprowadzi na rynek swój pierwszy smartfon, model Phone (1). Pod jego maską będzie pracował średniopółkowy Snapdragon 778G+, który według Carla Pei jest najlepszym wyborem dla tego urządzenia.

Już 12 lipca 2022 roku odbędzie się oficjalna premiera pierwszego smartfonu firmy założonej przez Carla Pei, współzałożyciela OnePlusa. Szczęśliwcy zaproszeni przez producenta mogą od kilku dni to urządzenie już zamówić, więc powinni się nim cieszyć jako pierwsi.

Zobacz: Nothing Phone (1) ma 900 diod i nie świeci się bez celu. Jest w tym plan

Zobacz: Nothing Phone (1) – wyciekła data premiery i cena smartfonu

Nothing Phone (1) jest smartfonem, na temat którego wiemy już całkiem sporo. Znamy część jego specyfikacji, a także oryginalny wygląd ze świecącymi diodami na tylnym panelu, ułożonymi w logo marki. Nie do końca rozstrzygnięta była sprawa SoC, który miałby napędzać ten sprzęt. Okazuje się, że będzie to Snapdragon 778G+, czyli ulepszona wersja jednego z najpopularniejszych układów do smartfonów ze średniej półki cenowej.

Dlaczego Nothing nie zdecydował się na nic nowszego lub lepszego? Na to pytanie odpowiedź daje Carl Pei. Według niego przejście na układ średniej klasy sprowadza się do wydajności, zużycia energii i kosztów. założyciel firmy Nothing dodał, w jego odczuciu telefony osiągnęły punkt wystarczająco dobrej wydajności do ogólnych zadań, a mocniejsze chipy mają malejące zyski. Dodatkowo, układ Snapdragon 778G+ jest bardziej energooszczędny, co zapewni dłuższą żywotność baterii.

Czy zgadzacie się z Carlem Pei? Dajcie znać w komentarzach.

Zobacz: Galaxy XCover6 Pro z niespodziewaną premierą. Nie wiemy tylko jednego

Zobacz: Xiaomi 12S Ultra ma 1-calową matrycę za 15 mln dolarów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ben Geskin / Twitter, Carl Pei / Twitter

Źródło tekstu: inputmag.com