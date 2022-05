Nothing Phone (1) – wyciekła data premiery i cena smartfonu

Firma Nothing pokaże wkrótce swój pierwszy smartfon, który będzie miał półprzezroczystą obudowę. Właśnie poznaliśmy również możliwą datę premiery tego urządzenia oraz jego możliwą cenę.

Carl Pei, współzałożyciel marki OnePlus, założył własną firmę Nothing i ogłosił w marcu tego roku, że latem zadebiutuje nowy smartfon, Nothing Phone (1). Szef nowej firmy nie powiedział o nim wiele więcej, więc możemy bazować przede wszystkim na przeciekach. To, co wiadomo z bardziej oficjalnych źródeł to fakt, że obudowa nadchodzącego smartfonu będzie półprzezroczysta, a jednym z elementów wyposażenia będzie cewka do ładowania indukcyjnego.

Wybraliśmy bezprzewodową cewkę ładującą jako naszego bohatera spośród ponad 400 komponentów smartfonów i bawiliśmy się nią jak puzzlami.

– napisał Carl Pei na Twitterze

Na stronie Allround-PC pojawiła się informacja o dacie premiery smartfonu marki Nothing, która podobno pochodzi od europejskiego dealera. Phone (1) ma zadebiutować 21 lipca 2022 roku, co byłoby zgodne z tym, co wcześniej podał sam Carl Pei. Szef firmy Nothing zapowiedział, że smartfon ujrzy światło dzienne latem tego roku. Cena smartfonu może wynieść około 500 euro (2300 zł).

Jeśli chodzi o specyfikację urządzenia, to nie pojawiły się żadne nowe informacje w tym temacie, ponad to, o czym napisaliśmy w podlinkowanej wyżej wiadomości. Wymieniony jest tam Snapdragon 778G, jaku układ napędzający urządzenie. Z tego powodu pojawiła się sugestia, że mógłby się tam jednak znaleźć jego następca, czyli zaprezentowany ostatnio Snapdragon 7 Gen 1. Czy tak się stanie, wkrótce się dowiemy.

Nothing Phone (1) będzie pracować pod kontrolą oprogramowania Nothing OS, bazującego na Androidzie. Jego wygląd i działanie można wypróbować za pomocą Nothing Launchera w wersji beta.

