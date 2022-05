Nothing Phone (1) będzie średniakiem. Wyciekła specyfikacja smartfonu

Phone (1) będzie pierwszym smartfonem firmy Nothing, założonej przez Carla Pei, współtwórcę marki OnePlus. Dzięki wyciekowi poznaliśmy możliwą specyfikację tego urządzenia, które powinno zadebiutować latem.

Za przeciek podobno odpowiedzialny jest Amazon, na którego stronie odnaleziono rzekomą instrukcje obsługi nadchodzącego smartfonu Nothing Phone (1). Jeśli opublikowane w sieci informacje są prawdziwe, to urządzenie to zostanie wyposażone w 6,43-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Nie zabraknie tu również wsparcia ze strony technologii HDR10+. Phone (1) ma mieć główny aparat fotograficzny z tyłu o rozdzielczości 50 Mpix, a towarzyszyć mu mają aparaty o rozdzielczości 8 Mpix i 2 Mpix z tyłu oraz 32 Mpix z przodu.

Zobacz: Nothing Phone (1) zadebiutuje latem 2022 roku

Zobacz: Nothing Ear (1) - debiutują słuchawki ojca OnePlusa

Wewnątrz obudowy pierwszego smartfonu marki Nothing będzie pracował chipset Qualcomm Snapdragon 778G, który ma współpracować z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh, który będzie można naładować między innymi bezprzewodowo (indukcyjnie). Nad wszystkim czuwać ma Android 12 z interfejsem NothingOS.

Nothing Phone 1 Specs



6.43" FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

NothingOS#nothingphone1 #Nothing pic.twitter.com/MWgalk9dMZ — Raghvendra Singh jadon (@rsjadon01) May 4, 2022

Do czasu oficjalnej premiery lub oficjalnych doniesień, powyższe informacje należy traktować jako plotkę.

Zobacz: Sony odleciało! Cena nowej Xperii zwali z nóg

Zobacz: Motorola prezentuje smartfon Moto E32. Poznaliśmy jego europejską cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Nothing

Źródło tekstu: Raghvendra Singh jadon / Twitter