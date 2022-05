Sony odleciało! Cena nowej Xperii zwali z nóg

W dzisiejszych czasach Sony być może nie zalicza się już w poczet liderów rynku smartfonów, jednak w dalszym ciągu jest to firma z poważnymi ambicjami. Te objawiają się głównie we flagowcach japońskiego producenta, które naszpikowane są niecodziennymi, ekskluzywnymi rozwiązaniami. Zapewne nie inaczej będzie z nadchodzącym modelem Sony Xperia 1 IV.

I lepiej żeby tak było, jeśli prawdziwe okażą się ostatnie przecieki na temat ceny urządzenia. Twitterowy informator SnoopyTech donosi bowiem, że będzie ona wynosiła aż 1399 euro, czyli ok. 6500 zł. Sporo - o 100 euro więcej niż Xperia 1 III, która już uchodziła za telefon, łagodnie rzecz ujmując, deczko zbyt drogi w kontekście do oferowanych możliwości.

Some exclusive Sony Event Info:

1 IV: Black, Violet, White - 1399 Euro

10 IV: Blue, Green, Violet, White - 499 Euro

NO sign of 5 IV

(Render by @OnLeaks)#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement pic.twitter.com/r9ihFOljtA