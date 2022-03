Nothing phone (1) zadebiutuje latem 2022 roku

Carl Pei, który kiedyś współtworzył markę OnePlus, zapowiedział debiut drugiego produktu firmy Nothing. Będzie to smartfon, którego premiera ma się odbyć latem tego roku.

Nothing, londyńska firma z branży elektroniki użytkowej, potwierdziła plany dotyczące premiery smartfonu i drugiego produktu tej marki. Nothing phone (1) będzie napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon, ale jeszcze nie wiemy którym. Nieco informacji na ten temat, a także o platformie Nothing OS przedstawił Carl Pei, CEO oraz współzałożyciel firmy.

Zebranie 144 milionów dolarów podczas rund inwestycyjnych, zbudowanie zespołu liczącego już więcej niż 300 osób oraz współpraca partnerska z takimi firmami jak Qualcomm Technologies pokazuje, że jesteśmy gotowi na włączenie phone (1) jako produktu, który zapoczątkuje zmiany w trochę zastygłej kategorii smartfonów. Włączamy również, wartą 10 milionów dolarów, kolejną rundę społecznościowego finansowania dzięki czemu osoby, które w nas wierzą mogą wspólnie z nami włączyć się w rywalizację z największymi w tej branży.

– powiedział Carl Pei

Nothing phone (1) i Nothing OS

Zgodnie z założeniami firmy, Nothing OS jest tworzony w celu organizacji ekosystemu, który umożliwi łączenie i współpracę produktów Nothing ze sobą, ale również marek innych producentów. Oprogramowanie bazuje na najczystszych cechach Android, dzięki czemu system operacyjny ma być jak najprostszy, a każde działanie ma mieć swój określony cel. Dzięki takiemu podejściu korzystanie z urządzeń ma być płynne, umożliwiając dodatkowo traktowanie każdego urządzenia bardzo osobiście.

Również działanie interfejsu ma być bardzo intuicyjne, a praca oprogramowania będzie zgodna z dedykowanym urządzeniem, co uwidoczni się w kolorach, elementach graficznych czy dźwiękach. Wstępna wersja Nothing OS będzie dostępne do ściągnięcia na wybrane smartfony w postaci launchera już w kwietniu tego roku.

Więcej informacji na temat nadchodzącego smartfonu powinniśmy poznać bliżej premiery urządzenia.

