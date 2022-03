Samsung Galaxy S22 Ultra ma problemy z GPS

Samsung Galaxy S22 Ultra nie zagrzał jeszcze dobrze miejsca na rynku, a znowu są z nim problemy. Tym razem dotyczą nawigacji satelitarnej, która odmawia posłuszeństwa.

Samsung Galaxy S22 Ultra to najnowszy topowy smartfon koreańskiego producenta, który oferuje (przynajmniej teoretycznie) to, co w świecie urządzeń mobilnych najlepsze. Do dyspozycji mamy tu bardzo wysoką wydajność, wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych czy świetny wyświetlacz, który możemy obsługiwać między innymi za pomocą rysika S Pen, który chowa się wewnątrz obudowy.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra ujawnia swoje wnętrze

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra nie do złamania

W nowym smartfonie Samsunga nie zawsze jednak wszystko działa tak, jak powinno. Po problemach z wyświetlaczem, oraz ograniczaniem wydajności aplikacji, teraz przyszedł czas na nawigację satelitarną. O tym, że jest to bardzo użyteczna funkcja, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Oczywiście pod warunkiem, że działa. Jak jednak możemy przeczytać na oficjalnym forum Samsunga, coraz więcej użytkowników modelu Galaxy S22 Ultra skarży się, że funkcja GPS w tym smartfonie nie działa prawidłowo.

jak podają autorzy niektórych wpisów, czasem pomaga restart smartfonu. Po takim zabiegu GPS działa poprawnie, ale problem po kilku godzinach wraca.

Samsung obiecuje poprawkę

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzymał już marcową aktualizację, ale ta nie naprawiła działania funkcji GPS. Tabletowo.pl dowiedziało się od Olafa Krynickiego, rzecznika prasowego Samsung Polska, że firma wie o problemie i zostanie on naprawiony wraz z najbliższą aktualizacją. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na realizację tej obietnicy.

Zobacz: Realme Narzo 50A Prime – nowy budżetowiec w rodzinie

Zobacz: Realme GT Neo 3 – nowy smartfon premium w rozsądnej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: eu.community.samsung.com, tabletowo.pl