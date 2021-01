Współtwórca OnePlusa tworzy firmę Nothing

O biznesowych planach Carla Peia słychać było w branży od czasów jego rozwodu z OnePlusem. Teraz Chińczyk oficjalnie wystartował ze swoim przedsiębiorstwem. Nosi ono uroczą nazwę Nothing.

Branża technologiczna przyciąga młodych i/lub wizjonerów. Mają oni zwykle całkowicie odmienne podejście do życia niż przedstawiciele bardziej tradycyjnych gałęzi gospodarki. Steve Jobs spopularyzował mniej oficjalny ubiór, a Elon Musk założył dosłownie Boring Company. Kunsztu w sztuce nazewnictwa pozazdrościł Afrykanerowi właśnie Carl Pei. Współtwórca OnePlusa założył firmę o wdzięcznej nazwie Nothing.

Co wiadomo o nowym graczu? Dokładnie tyle, ile mówi o nim jego nazwa. Dotychczasowe przecieki mówiły jednak, że firma będzie rozwijała się w sektorze słuchawek. Na pewno natomiast możemy się spodziewać elektroniki. W końcu tutaj Carl Pei czuje się najlepiej. To on współtworzył OnePlusa i to on jest ojcem strategii zaatakowania średniej i niższej półki cenowej. To dzięki niemu powstał OnePlus Nord. Najnowsze dziecko Peia znajduje się w Londynie, a na jego debiut zebrał on 7 milionów dolarów. Wśród inwestorów są Tony Fadell (twórca iPoda), Kevin Lin (współtwórca Twitcha) i Steve Huffman (szef Reddita).

Czemu akurat taka nazwa? Nowe przedsiębiorstwo przekonuje, że dobra elektronika powinna być tak bezproblemowa w używaniu i tak naturalna, że aż niewidoczna. Pierwsze produkty Nothing powinny zadebiutować w połowie roku.

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug — Nothing (@nothingtech) January 27, 2021

Źródło tekstu: nothing, wł