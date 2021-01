Już dzisiaj Carl Pei założy nową firmę

Już dzisiaj rozpocznie się nowy rozdział w życiu twórcy OnePlusa. Carl Pei oficjalnie założy nową firmę. Dalej pozostanie w branży.

Carl Pei to postać, którą powinien znać każdy, kto śledzi branżę technologiczną. To współtwórca OnePlusa i jednocześnie jego najbardziej medialny przedstawiciel. Powód był akurat prosty - o wiele lepiej niż Pete Lau umie po angielsku. Pei miał jednak też bardziej ambitne zadania niż tylko takie, by ładnie mówić. To on jest ojcem najnowszej strategii OnePlusa i całej serii średniopółkowców/budżetowcow OnePlus Nord. Teraz młody przedsiębiorca zakłada w pełni własną firmę, bez opiekuńczych skrzydeł koncernu BBK Electronics. Dzisiaj o godzinie 10 czasu polskiego w Londynie Carl Pei ogłosi oficjalnie powstanie nowej firmy.

Nie zaskakuje fakt, że przedsiębiorstwo będzie działać w segmencie elektroniki. To przecież ten rynek Pei zna najlepiej. Tym razem Chińczyk zajmie się akcesoriami muzycznymi, czyli szczególnie słuchawkami. Siedzibą nowego gracza będzie właśnie Londyn. Wcześniej Carl Pei zebrał siedem milionów dolarów na start swojego nowego przedsięwzięcia. Peiowi pieniądze wpłaciły już takie osoby jak Tony Fadell (twórca iPoda), Kevin Lin (współtwórca Twitcha) i Steve Huffman (szef Reddita).

