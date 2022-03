Xiaomi Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G z niższą ceną na start

Firma Xiaomi wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa kolejne smartfony. Na start kupimy Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11 Pro 5G w obniżonej cenie.

Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11 Pro 5G to dwa topowe modele z nowej serii smartfonów firmy Xiaomi. Urządzenia te oferują swoim użytkownikom świetne wyposażenie, na które składa się między innymi wyświetlacz AMOLED, główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix, wydajne podzespoły czy akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

Promocja na start

Sprzedaż smartfonów Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11 Pro 5G ruszy w nocy z 23 na 24 marca 2022 roku, dokładnie o północy. Przez pierwsze 48 godzin, czyli do piątku 25 marca tego roku do końca dnia (23:59) lub do wyczerpania zapasów, oba smartfony będzie można kupić o 100 zł taniej. W ramach promocji zapłacimy:

1399 zł 1499 zł za Redmi Note 11 Pro 6/64 GB,

za Redmi Note 11 Pro 6/64 GB, 1499 zł 1599 zł za Redmi Note 11 Pro 6/128 GB,

za Redmi Note 11 Pro 6/128 GB, 1599 zł 1699 zł za Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB,

za Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB, 1699 zł 1799 zł za Redmi Note 11 Pro 5G 8/128 GB.

Promocja będzie dostępna w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, na mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, Techwish i x-kom, a także na Allegro. Dostępność w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi