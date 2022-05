Nothing phone (1) wejdzie do oficjalnej dystrybucji w Polsce

Premiera telefonu Nothing phone (1) wzbudza coraz większą ciekawość. Producent uchylił rąbka tajemnicy, ujawniając, że smartfon trafi do oficjalnej dystrybucji w Polsce. Na początek w jednej sieci sklepów.

Nothing phone (1) to zapowiadany na lato smartfon firmy założonej przez Carla Pei, współtwórcę marki OnePlus. Urządzenie zapowiadane jest jako coś zupełnie nowego w świecie Androida – telefon ma się wyróżniać wzornictwem, funkcjami oraz szybkim i sprawnym oprogramowaniem, którego zapowiedzią jest już udostępniany Nothing Launcher. Nothing phone (1) ma być powiewem świeżego powietrza na coraz nudniejszym rynku smartfonów.

Dziś firma Nothing ujawniła, z jakimi operatorami i dystrybutorami nawiązała już współpracę. Wśród europejskich operatorów wymieniono O2 w Wielkiej Brytanii i Deutsche Telekom na wyłączność w Niemczech. Dostępność u operatorów polskich pozostaje na razie zagadką, chociaż nie należy się dziwić, gdy telefon trafi do naszego T-Mobile. Jedno jest pewne – w wolnej sprzedaży Nothing phone (1) oferowany będzie w sieci sklepów x-kom. Z komunikatu producenta wynika, że jest to pierwszy partner w Polsce, a więc należy spodziewać się także innych sieci sprzedaży lub operatorów.

Jaki będzie Nothing phone (1)?

O Nothing phone (1) krąży na razie więcej plotek niż potwierdzanych informacji. Sam producent zapowiada smartfon czarno-białymi grafikami z pikselowymi czy też punktowymi literkami. Podobne motywy zawiera Nothing Launcher.

Pod względem specyfikacji, jak wynika z pierwszych internetowych spekulacji, Nothing phone (1) będzie raczej zaliczany do dobrze wyposażonych średniaków. Ma to być telefon z ekranem AMOLED 6,43 cala Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Silnikiem napędowym będzie układ Snapdragon 778G, któremu towarzyszyć ma 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję foto ma stworzyć połączenie aparatów 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix oraz przedniego 32 Mpix. Energię dostarczy akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem w wszystkim ma dyrygować Android 12 z interfejsem NothingOS.

Taka specyfikacja to na razie tylko niepotwierdzona plotka, bo inne źródła mówiły też o wykorzystaniu układu Snapdragon 8 Gen 1 – więc ostatecznie Nothing może nas jeszcze zaskoczyć.

