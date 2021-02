Nothing przejmuje markę Essential

Carl Pei postanowił przejąć markę Essential, która zaliczyła wcześniej nieudaną próbę podboju rynku mobilnego.

Nothing i Essential to firmy, które mają nadzwyczaj wiele wspólnego. Pierwszą założył współtwórca OnePlusa, drugą natomiast - współtwórca Androida. Carl Pei i Andry Rubin mają jednak bardzo odmienne doświadczenie biznesowe. Chińczyk stoi za sukcesem OnePlusa i to właśnie jego inicjatywą było całe wielkie zeszłoroczne otwarcie się marki na nowe rynki i pojawienie się serii OnePlus Nord. Andy Rubin poniósł porażkę - Essential Phone sprzedawał się słabo, był o wiele cięższy w naprawie niż miał być i nie doczekał się prawdziwego następcy. Nie pomogły kolejne afery dookoła Essential.

Marka ma jednak jeszcze pewną wartość, czego dowodzi fakt, że Carl Pei ją przejął. Andy Rubin przeniósł wszelkie do prawa do Essentiala do firmy Nothing, której właścicielem jest Pei. Dokumenty wpłynęły do odpowiedniego urzędu w Londynie jeszcze w listopadzie, co dowodzi, że to w pełni przemyślana strategia ze strony Peia i jego Nothing. Poza marką i znakiem towarowym Nothing posiadł również patenty Essentiala.

