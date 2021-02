Nothing wyda słuchawki bezprzewodowe

Już tego lata zobaczymy pierwszy produkt nowej firmy współtwórcy OnePlusa. Będą to słuchawki bezprzewodowe.

Carl Pei długo nie był bez zajęcia. Po odejściu z OnePlusa przez pierwszy okres spotykał się z zaniedbanymi wcześniej członkami rodziny i znajomymi, bardzo szybko jednak wrócił w wir pracy. Chińczyk zaczął przygotowywać całkowicie własną firmę, którą nazwał Nothing. Filozofią nowego gracza jest bowiem to, że dobra elektronika powinna być tak naturalna w używaniu, że aż się jej nie będzie już czuć i zauważać. Nothing swoją siedzibę ma w Londynie i zgodnie z przeciekami miał się zajmować słuchawkami.

Doniesienia w części okazały się prawdziwe - pierwszym produktem firmy będą właśnie słuchawki bezprzewodowe. Ujrzą one światło dzienne już latem. Nie będzie to jednak jedyny sektor działalności firmy. Carl Pei wyjaśnia, że później zobaczymy też zupełnie inne inteligentne urządzenia. Wszystkie będą stanowiły spójny ekosystem i nawet będą rozmawiać ze sobą nawzajem. Przedsiębiorca uzyskał wcześniej 15 milionów dolarów od Alphabet GV (dawne Google Ventures. W sukces Peia wierzą też tacy inwestorzy jak Tony Fadell (twórca iPoda), Twórca Twitcha Kevin Lin i dyrektor generalny Reddita Steve Huffman.

