Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – wyższa wydajność i mniejsza energożerność

Firma Qualcomm zaprezentowała dwa nowe układy SoC, topowy model Snapdragon 8+ Gen 1 oraz przeznaczony do nieco tańszych urządzeń Snapdragon 7 Gen 1.

Snapdragon 8+ Gen 1 – więcej mocy i dłuższy czas pracy

Snapdragon 8+ Gen 1 to odświeżona wersja topowego układu SoC firmy Qualcomm do smartfonów. Został on wyposażony w jeden rdzeń Cortex-X2 taktowany zegarem o częstotliwości 3,2 GHz (wzrost z 3 GHz w Snapdragonie 8 Gen 1), któremu towarzyszą trzy rdzenie 2,75 GHz (było 2,5 GHz) oraz cztery rdzenie 2,0 GHz (było 1,8 GHz). Szybszy o 10% jest również układ graficzny (GPU).

Qualcomm w swoim nowym produkcie poprawił również silnik AI, który jest teraz o 20% wydajniejszy w porównaniu ze Snapdragonem 8 Gen 1, a także modemy bezprzewodowe. Z punktu widzenia użytkownika smartfonów z nowym SoC, istotnym ulepszeniem może być zmniejszenie zużycia energii aż o 30%. Dotyczy to zarówno CPU, jak i GPU. Ogólna sprawność energetyczna całego układu poprawiła się o 15%.

Snapdragon 8+ Gen 1 będzie produkowany w procesie technologicznym 4 nm, ale TSMC, a nie Samsunga. Układ obsługuje do 16 GB RAM-u LPDDR5 3200 MHz oraz pamięć masową UFS 3.1. Urządzenie napędzane nowym snapdragonem może być wyposażone w ekran QuadHD+ do 144 Hz lub 4K do 60 Hz wraz z obsługą 10-bitowego renderowania i HDR10+.

Modem Snapdragon X65 może teoretycznie obsłużyć połączenie o przepustowości do 10 Gb/s, z kolei gdy FastConnect 6900 oferuje wsparcie dla sieci Wi-Fi 6/6E. Jest też łączność Bluetooth 5.3 z aptX Lossless i Bluetooth LE Audio. 18-bitowy układ Spectra obsługuje aparaty fotograficzne do 200 Mpix oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę (4K przy 120 klatkach na sekundę). Obsługiwane technologie to między innymi HLG, HDR10+ i Dolby Vision.

Qualcomm poinformował, że pierwsze urządzenia ze Snapdragonem 8+ Gen 1 będą dostępne w trzecim kwartale 2022 roku. Na liście marek znalazły się między innymi: Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, OSOM, Realme, Red Magic, Redmi, Vivo, Xiaomi i ZTE.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 też obsłuży aparat 200 Mpix

Qualcomm pokazał też następcę Snapdragona 778/778G. Snapdragon 7 Gen 1 będzie produkowany w procesie 4 nm Samsunga i ma o 20% szybszy procesor graficzny w stosunku do poprzednika, a także o 30% wydajniejszy silnik AI. Układ obsłuży aparat fotograficzny o rozdzielczości do 200 Mpix, a także przechwytywanie obrazu w jakości 4K HDR. Jest tu również modem Snapdragon X62, który obsługuje sieci 5G z szybkością do 4,4 Gb/s, natomiast FastConnect 6900 pozwala korzystać z sieci Wi-Fi 6/6E.

Platforma mobilna Snapdragon 7 Gen 1 ma zasilać urządzenia wiodących globalnych producentów OEM i marek, takich między innymi jak Honor, Oppo i Xiaomi. Pierwsze urządzenia z nowym układem mają być dostępne jeszcze w drugim kwartale 2022 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm