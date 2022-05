Kosmiczne przeceny w Xiaomi. W drugiej fali 51 produktów taniej

Kosmiczne przeceny to akcja promocyjna, która trwa w Xiaomi. Zestaw produktów w obniżonych cenach powiększył się o 51 kolejnych. Znajdziemy wśród nich smartfony, monitory, odkurzacze, telewizory i wiele innego sprzętu oraz akcesoriów.

Od 19 do 29 maja 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów) trwa druga fala kosmicznych przecen. Przez 10 dni aż 51 różnych produktów Xiaomi, od smartfonów po zestaw śrubokrętów, będzie dostępnych w atrakcyjniejszych cenach. Może to być dobra okazja, żeby uzupełnić ekosystem inteligentnych urządzeń lub zrobić komuś prezent.

Zobacz: Kosmiczne przeceny w Xiaomi. Ceny smartfonów niższe nawet o 1000 zł

Zobacz: Xiaomi POCO F4 GT – gamingowy smartfon w rozsądnej cenie (test)

Produkty Xiaomi w promocji

Druga fala kosmicznych przecen obejmuje 51 różnych produkcji. Szczegóły w tabeli poniżej.

Urządzenie Cena (zł) Cena promocyjna (zł) Smartfon Redmi 10C 4/128GB 999 899 Smartfon Redmi 10C 4/64GB 949 799 Smartfon Redmi Note 11S 6/128GB 1 449 1 199 Smartfon Redmi Note 11S 6/64GB 1 349 1 099 Czajnik elektryczny Mi Electric Kettle 159 118 Czajnik elektryczny Mi Smart Kettle Pro 249 190 Czujnik Mi Temperature & Humidity Monitor 2 39 29 Długopis Mi High-capacity Ink Pen (10-pack) 29 19 Drukarka Mi Portable Photo Printer 299 236 Frytownica beztłuszczowa Mi Smart Air Fryer 3,5L 429 339 Głośnik Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) 199 159 Inteligentna waga Mi Smart Scale 2 89 69 Kamera internetowa Mi 360° Home Security Camera 2K Pro 299 269 Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (Set Version) 499 359 Lampka Mi Computer Monitor Light Bar 259 169 Lampka Mi LED Desk Lamp 1S 219 189 Lampka Mi Bedside Lamp 2 219 189 Bezprzewodowa ładowarka samochodowa Mi Wireless Car Charger (20W) 199 159 Monitor Mi Curved Gaming Monitor 34" 2 449 1 949 Monitor Mi Desktop Monitor 1C 23,8" 799 669 Monitor Mi Desktop Monitor 27" 999 699 Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 1 499 1 159 Odkurzacz Mi Handheld Vacuum Cleaner Light 499 389 Odkurzacz Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 1 399 1 099 Odtwarzacz multimedialny Mi Box S 349 289 Odtwarzacz multimedialny Mi TV Stick 249 199 Plecak Mi City Sling Bag Light 79 49 Pompka Mi Portable Electric Air Pump 219 189 Kompresor Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S 229 199 Projektor wideo Mi Smart Projector 2 2 699 2 555 Ruter Wi-Fi Mi AIoT Router AC2350 229 169 Ruter Wi-Fi Mi Router 4A 129 59 Ruter Wi-Fi Mi Router 4C 89 49 Ruter Wi-Fi Mi Mesh System AX3000 (1-pack) 359 269 Ruter Wi-Fi Mi Mesh System AX3000 (2-pack) 699 539 Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p 379 329 Słuchawki Xiaomi Buds 3T Pro 659 531 Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic 149 99 Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro 499 379 Opaska sportowa Mi Smart Band 6 NFC 249 209 Opaska sportowa Redmi Smart Band Pro 249 199 Tablet Mi LCD Writing Tablet 13.5" 119 89 Telewizor SmartTV Mi TV P1 32" 1 199 979 Telewizor SmartTV Mi TV P1 43" 1 999 1 599 Telewizor SmartTV Mi TV P1 50" 2 499 1 999 Telewizor SmartTV Mi TV P1 55" 2 799 2 299 Śrubokręt elektryczny Mi Cordless Screwdriver 209 149 Smartwatch Mi Watch 599 499 Głośnik Xiaomi Soundbar 3.1ch 1 199 999 Odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Set 3 169 2 669 Zestaw śrubokrętów Mi 24-in-1 Precision Screwdriver Kit 109 99



Z promocji można skorzystać w sklepie internetowym Xiaomi na stronie mi-home.pl.

Zobacz: Samsung Galaxy M23 5G w mega promocji. Zyskasz 300 zł, ale czasu jest mało

Zobacz: OnePlus Nord 2T już w sprzedaży ze słuchawkami w prezencie. Będzie hit?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi