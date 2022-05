OnePlus Nord 2T już w sprzedaży ze słuchawkami w prezencie. Będzie hit?

Po licznych zapowiedziach OnePlus Nord 2T doczekał się swojej premiery i można go już zamówić. Nowy smartfon dostępny jest na Amazon.pl, a także na stronie producenta, gdzie bonusem są słuchawki OnePlus Buds Z2.

OnePlus Nord 2T to kolejny przedstawiciel popularnej serii smartfonów ze średniej półki. Urządzenie wyposażone jest w ekran AMOLED 6,43 cala, o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 90 Hz. Producent chwali się certyfikatem HDR10+. Całość pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. W ekran wtopiony jest czytnik linii papilarnych.

Wewnątrz obudowy o wymiarach 159,1 x 73,2 x 8,2 mm (masa 190 g) pracuje nowy układ MediaTek Dimensity 1300 (6 nm TSMC, jeden rdzeń Cortex-A78 do 3 GHz, dwa rdzenie Cortex-A78 do 2,6 GHz, cztery Cortex-A55 do 2 GHz, GPU Mali-G77 MC9).

Pracę układu SoC wspiera 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4X, wewnętrzna UFS3.1 ma 128 lub 256 GB. OnePlus Nord 2T zapewnia łączność 5G SA i NSA, a także LTE o prędkości 1,2 Gbps / 150 Mbps, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ma też NFC. Za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i NavIC. Telefon ma głośniki stereo.

Sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 50 Mpix (Sony IMX766) z OIS i przysłoną f/1,8, aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) i aparat do głębi 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix (Sony IMX615).

Energię dostarcza akumulator 4500 mAh (dwa ogniwa 2250 mAh) z szybkim ładowaniem SuperVOOC 80 W. Wszystkim zarządza Android 12 z OxygenOS.

OnePlus Nord 2T kosztuje 1999 zł w wersji 8/128 GB oraz 2499 zł w wariancie 12/256 GB. Dostępny jest m.in. na Amazon.pl. Z kolei na stronie producenta można go zamówić wraz z darmowymi słuchawkami OnePlus Buds Z2.

Źródło zdjęć: OnePlus