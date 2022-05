OnePlus 10 Pro: porażka w rankingu aparatów. Flagowiec na dalekim miejscu

OnePlus 10 Pro wkraczał na rynek jako smartfon dla wymagających miłośników fotografii mobilnej. Aparat Hasselblad drugiej generacji nie zapewnił jednak sukcesu, a w rankingu DXOMark OnePlus 10 Pro wylądował daleko za innymi smartfonami.

OnePlus 10 Pro wkroczył niedawno na światowe rynki, dostępny jest także w Polsce w cenie powyżej 4 tys. zł. Smartfon kusi przede wszystkim nową generacją aparatów, opracowanych wraz z firmą Hasselblad. Producent wykorzystał aparat 48 Mpix (Sony IMX789) z OIS, szerokokątny 50 Mpix (Samsung JN1 1/2,76") z obiektywem 150° i aparat 8 Mpix z teleobiektywem 77 mm (zoom 3,3x, OIS). Wszystko to wspierane jest przez bogate oprogramowanie Hasselblad.

Jak się jednak okazało, to połączenie nie zapewniło sukcesu. OnePlus 10 Pro po testach ekspertów z DXOMark znalazł się dopiero na 27 pozycji. To lepszy wynik niż osiągnął poprzednik OnePlus 9 Pro (32 miejsce) z podobnym układem aparatów, ale też słabszy od nie zawsze już nowych smartfonów, które nie aspirowały do tytułu króla fotografii. Na wyższych pozycjach znalazł się np. Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 13 mini, Huawei P40 Pro czy Samsung Galaxy S22 Ultra. Lepiej zostały także ocenione Vivo X70 Pro i Vivo X60 Pro+.

Oceniany przez DXOMark OnePlus 10 Pro uzyskał 132 punkty za funkcje fotograficzne, 72 za zoom i 110 za wideo. Recenzenci do wad zaliczyli zniekształcenia kolorystyczne, w tym zaróżowienie zdjęć w słabym oświetleniu, nienaturalne szczegóły twarzy, artefakty i efekt ghostingu, szumy i brak szczegółów w aparacie szerokokątnym, szumy na zdjęciach nocnych, brak szczegółów na wideo w jasnym świetle, niestabilny balans bieli na wideo w słabym świetle. Zastrzeżenie wzbudziło to, że zakres dynamiczny różni się na podglądzie od tego, co wychodzi na obrazie.

Oczywiście nie zabrakło zalet: recenzenci pochwalili szczegółowość i zakres dynamiczny zdjęć w jasnym oświetleniu i we wnętrzach, niski poziom szumów, skuteczną izolację obiektów w trybie bokeh czy efektywną stabilizację wideo.

