Galaxy XCover6 Pro z niespodziewaną premierą. Nie wiemy tylko jednego

Samsung przedstawił zapowiadany już od jakiegoś czasu wzmocniony telefon Galaxy XCover6 Pro. Chociaż premiera tego modelu miała się odbyć dopiero w połowie lipca, już teraz urządzenie pojawiło się na stronach producenta.

Samsung Galaxy XCover6 Pro to kontynuacja wcześniejszych modeli ze wzmocnionej serii XCover – koncepcja więc się nie zmieniła, jest to model relatywnie lekki (235 g) i płaski (wymiary: 168,8 x 79,9 x 9,9 mm), ale przy tym dostosowany do nieco trudniejszych warunków użytkowania. Telefon jest zgodny z normą pyło- i wodoszczelności IP68, przeszedł też testy militarne w specyfikacji MIL-STD-810H, a jego ekran chroniony jest za pomocą szkła Corning Gorilla Glass Victus.

Samsung zaprojektował model Galaxy XCover6 Pro przede wszystkim jako narzędzie do pracy terenowej, dla pracowników firm, którzy działają w trudnych warunkach, np. w magazynach, logistyce czy warsztatach, a nawet dla służb, jak straż pożarna.

Galaxy XCover6 Pro wyposażony jest w ekran PLS LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408) z odświeżaniem 120 Hz. Specjalna funkcja zwiększonej czułości pozwala na obsługę w rękawiczkach.

Za szybką pracę odpowiada Snapdragon 778G (6 nm, do 2,4 GHz) – układ niezbyt nowy, ale sprawny i będący dużym plusem w porównaniu do słabych Exynosów z poprzednich generacji XCover. Dostępna pamięć RAM 6 GB to niewiele, ale również więcej niż w starszych modelach. Do tego użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci wewnętrznej oraz opcję zamontowania karty microSD o pojemności do 1 TB.

XCover6 Pro zapewnia łączność LTE i 5G, działa w sieciach Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 802.11 mc), z akcesoriami komunikuje się przez Bluetooth v5.2, nie zabrakło też NFC. Samsung przygotował wersję z jednym tylko SIM-em, ale też Dual SIM. Pozycjonowanie satelitarne zapewnia odbiornik łączący systemy GPS, Glonass, Beidou, Galileo i QZSS.

Komunikację kablową umożliwia USB 3.2 Gen. 1 typu C. Na obudowie znalazło się też miejsce na wyjście audio 3,5 mm oraz dodatkowy klawisz do szybkiego uruchamiania aplikacji specjalnych.

Z tyłu obudowy znalazły się dwa aparaty – 50 Mpix (f/1,8) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2). Do zdjęć selfie służy moduł 13 Mpix (f/2,2). Główny aparat pozwala nagrywać wideo 4K w 30- kl./s.

Bateria 4050 mAh nie jest zbyt duża, ale można ją samodzielnie wymienić i włożyć zapasową. Smartfon można ładować także przez złącze POGO Pin, więc nie trzeba używać do tego typowej ładowarki, lecz na przykład można użyć stacji dokującej Moc ładowania to zaledwie 15 W.

Galaxy XCover6 Pro pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI. Producent dołożył też kilka funkcji, przydatnych w firmach: obsługę trybu Samsung DeX, platformę zabezpieczeń Knox czy wyspecjalizowane aplikacje, jak Knox Capture (do skanerów kodów kreskowych) czy komunikator push-to-talk. Możliwości smartfonu mają też zwiększać dodatkowe akcesoria jak jeszcze mocniejsze etui, słuchawki PTT czy zaczepy na paski.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: wł.