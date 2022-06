Smartfon z baterią 21 000 mAh? Kupisz go od czerwca

Dziś standardem są smartfony z akumulatorami około 5000 mAh. A co powiecie na potwora z baterią czterokrotnie większą? W czerwcu do sprzedaży wchodzi model z akumulatorem o pojemności aż 21 000 mAh.

Tak duża bateria trafiła do pancernego telefonu Oukitel WP19. Urządzenie już zostało ogłoszone przez producenta, można je też rezerwować w AliExpress, ale do pełnej sprzedaży wejdzie 27 czerwca. Prawdopodobnie trafi też do oferty polskich dystrybutorów.

Oukitel WP19 z baterią 21 000 mAh to pod względem pojemności ogniwa absolutny rekordzista w świecie smartfonów. A jaka wynika z tego korzyść? Producent deklaruje, że potężny akumulator zapewni 37 dni pracy w trybie czuwania, 36 godzin odtwarzania wideo, 123 godziny słuchania muzyki i 122 godziny rozmów. Telefon może być też wykorzystywany jako powerbank.

Osobna kwestia to ładowanie tak dużej baterii. Oukitela WP19 będzie można zasilać z przyspieszonym ładowaniem 27 W, co jednak i tak będzie wymagało od użytkownika cierpliwości – osiągnięcie 100% akumulatora trwa aż 4 godziny.

Kolejna istotna sprawa to grubość i masa takiego sprzętu. Tego producent jeszcze nie zdradził, ale można być pewnym, że będzie „cegła”. Starszy model Oukitel WP15 z dużą baterią 15 6000 mAh waży 485 g i ma grubość prawie 24 mm. Oukitel WP19 będzie zapewne jeszcze bardziej masywny.

Solidny średniak w teren

Pomijając kwestie baterii, Oukitel WP19 to solidny smartfon rugged o specyfikacji ze średniej półki. Wytrzymałość na trudne warunki zapewniają normy IP68 i IP69K oraz MIL-STD-810G.

Oukitel WP19 jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) z odświeżaniem 90 Hz.

Wewnątrz tego czołgu znalazł się układ MediaTek Helio G95 (12 nm), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Zdjęcia wykonamy za pomocą trzech tylnych aparatów – głównego 64 Mpix (f/1,79), macro 2 Mpix (f/2,4) lub czarno-białego noktowizora z matrycą 20 Mpix (f/2,0) – albo aparatem do selfie 16 Mpix.

Funkcje komunikacyjne Oukitela WP19 zapewnia modem LTE w Dual SIM, poza tym smartfon ma Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC z Google Pay. Za lokalizacje odpowiada GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. Wszystkim zarządza Android 12.

Zobacz: AGM Glory G1S – termowizyjny smartfon z noktowizorem

Zobacz: Doogee S98 to bardzo nietypowy pancernik. Ma dwa ekrany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oukitel