Nothing Phone (1) – Amazon ujawnia europejską cenę smartfonu

Nothing Phone (1), czyli pierwszy smartfon nowej firmy współzałożyciela marki OnePlus, ma przed nami coraz mniej tajemnic. Właśnie poznaliśmy europejską cenę urządzenia, za co możemy podziękować przeciekowi na stronie amazon.de.

Nothing Phone (1) to smartfon, który nie będzie flagowcem, a "tylko" średniakiem. Jak wyjaśnił Carl Pei, współzałożyciel OnePlusa i założyciel firmy Nothing, wybór Snapdragona 778G+ do napędzenia nadchodzącego produktu był najlepszym wyborem, by zachować kompromis między wysoką wydajnością i wciąż atrakcyjną ceną.

Zobacz: Nothing Phone (1) będzie napędzany Snapdragonem 778G+

Zobacz: Nothing Phone (1) ze świecącymi paskami z tyłu. Premiera za miesiąc

Nowy smartfon ma przezroczysty panel tylny, przez który widać między innymi cewkę do ładowania indukcyjnego. Phone (1) ma z tej strony również dwa aparaty fotograficzne oraz świecące paski LED, układające się w logo marki. Z udostępnionych do tej pory zdjęć i grafik wiemy, że urządzenie ma być dostępne w kolorze białym i czarnym. Rendery w tym ostatnim pokazał ostatnio serwis winfuture.de.

Dostępność i cena

Oficjalna premiera smartfonu Nothing Phone (1) odbędzie się 12 lipca 2022 roku. Urządzenie ma być dostępne między innymi w Europie, również w Polsce. Dzięki stronie internetowej niemieckiego oddziału Amazonu wiemy, jaka będzie cena smartfonu, w zależności od konfiguracji pamięci. Wariant 8/128 GB ma kosztować 469,99 euro (2200 zł), natomiast za wersję 12/256 GB trzeba będzie zapłacić 549,99 euro (2574 zł).

Zobacz: ASUS ROG Phone 6 już prawie nie ma tajemnic. Premiera 5 lipca

Zobacz: Xiaomi 12 Lite 5G coraz bliżej. Tak wygląda na oficjalnych renderach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: winfuture.de

Źródło tekstu: Amazon.de / GSMArena