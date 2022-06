Nothing Phone (1) ze świecącymi paskami z tyłu. Premiera za miesiąc

Nothing, nowa firma współzałożyciela OnePlus, w przyszłym miesiącu zaprezentuje swój pierwszy smartfon. Już teraz jednak możemy zobaczyć, jak to urządzenie ma wyglądać.

Firma Nothing oficjalnie zapowiedziała, że 12 lipca 2021 roku zaprezentuje światu swój pierwszy smartfon, Phone (1). O urządzeniu co nieco już wiedzieliśmy wcześniej, ale nie był znany dokładny wygląd telefonu. Teraz już wiemy, co będzie z tyłu.

Zobacz: Nothing Phone (1) – wyciekła data premiery i cena smartfonu

Zobacz: Nothing phone (1) wejdzie do oficjalnej dystrybucji w Polsce

Z opublikowanych w sieci zdjęć wynika, że nadchodzący smartfon ma przezroczysty tylny panel, dzięki czemu widać część wyposażenia. To między innymi cewka do ładowania indukcyjnego oraz element, który przypomina... małego słonika (na dole).

Nothing Phone (1) ma też z tyłu świecące paski, które układają się w logo producenta.

Transmisja z premiery

Transmisja wydarzenia, podczas którego zostanie zaprezentowany smartfon Nothing Phone (1), ma się rozpocząć o godzinie 16:00 BST (17:00 w Polsce) 12 lipca tego roku. Wtedy będziemy mogli zweryfikować prawdziwość dotychczasowych doniesień na temat nowego urządzenia. Użytkownicy smartfonów z Androidem mogą pobrać ze sklepu Google Play Nothing Launcher w wersji beta, dzięki któremu można poznać interfejs Phone'a (1).

Zobacz: Na Androidzie bez zmian. Flagowy telefon porzucony

Zobacz: Vivo x80 Pro z aparatem ZEISS i gimbalem. Zgadnij, ile kosztuje?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ben Geskin / Twitter, Nothing

Źródło tekstu: Nothing