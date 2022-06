ASUS ROG Phone 6 już prawie nie ma tajemnic. Premiera 5 lipca

Przyszły tydzień przyniesie nie tylko premiery Xiaomi, ale także debiut gamingowego telefonu ASUS ROG Phone 6. Najnowsze grafiki ujawniają ciekawe szczegóły urządzenia i przeznaczonych dla niego akcesoriów.

Z oficjalnej zapowiedzi producenta wiemy już, że najnowszy super smartfon dla graczy, ASUS ROG Phone 6, zadebiutuje globalnie 5 lipca. Wygląd tego modelu został już wcześniej częściowo ujawniony dzięki dokumentacji certyfikacyjnej z TENAA, ale teraz do sieci trafiły oryginalne materiały graficzne producenta, ujawniające więcej detali.

Wśród nowych renderów zabrakło niestety widoku telefonu z tyłu bez żadnych dodatków, ale i tak widać sporo. Przede wszystkim uwagę zwracają grafiki z dodatkowym akcesorium na pleckach – czyli AeroActive Cooler 6. Jest to doczepiany moduł chłodzący z wentylatorem odprowadzającym nadmiar ciepła z obudowy, gdy telefon zbytnio się nagrzeje podczas rozgrywki.

To, że tak się stanie, jest bardzo prawdopodobne, bo moc do pracy modelu ASUS ROG Phone 6 zapewni układ Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez nawet 18 GB pamięci LPDDR5 RAM. Jest to co prawda ulepszona wersja flagowej jednostki Qualcomma, ale i ona osiągnie wysokie temperatury w wymagających graficznie tytułach.

AeroActive Cooler 6 może posłużyć także jako podstawka, co umożliwia odchylana z tyłu nóżka. Takie ustawienie telefonu ma sens wtedy, gdy będziemy chcieli na nim pograć, korzystając z kontrolera.

Wyglądająca spod coolera część telefonu ujawnia srebrny tył z charakterystycznie ukształtowaną wyspą trzech aparatów, z główną matrycą 64 Mpix oraz optycznym zoomem 5x, który zapewne dostarczy jeden z dodatkowych aparatów. Pod wentylatorem schował się za to dodatkowy panel z gamingowym oświetleniem LED.

Element ten widać na kolejnym renderze, który z kolei przedstawia ROG Phone’a 6 w etui Devilcase Guardian Lite Plus. Duże wycięcie pozwala przyjrzeć się innym detalom telefonu.

Z ujawnionych wcześniej danych wynika, że ASUS ROG Phone 6 wyposażony jest w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 165 Hz. Na kolejnym renderze widać, że ekran pozbawiony jest wycięć, więc nic nie będzie przeszkadzało w rozgrywce.

Energię do pracy dostarczy akumulator 5850 mAh (6000 mAh) z ładowaniem przewodowym 65 W. Wymiary telefonu to 172,834 x 77,252 x 10,39 mm, a masa 239 g.

Zobacz: Asus ROG Phone 6 – co wiemy o nowym smartfonie dla graczy?

Zobacz: Xiaomi 12 Lite 5G coraz bliżej. Tak wygląda na oficjalnych renderach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 91mobiles