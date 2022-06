Asus ROG Phone 6 – co wiemy o nowym smartfonie dla graczy?

Asus wkrótce zaprezentuje najnowsze wydanie swojego smartfonu dla graczy. Tymczasem chiński urząd certyfikujący TENAA ujawnił część specyfikacji oraz wygląd modelu ROG Phone 6.

Zgodnie z informacjami na stronie TENAA, Asus ROG Phone 6 to smartfon o wymiarach 172,834 x 77,252 x 10,39 mm i masie 239 g. Urządzenie ma 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED oraz tylny zestaw fotograficzny złożony z głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparatu ultraszerokokątnego 13 Mpix. Na ujawnionych grafikach widać również trzeci obiektyw z tyłu, ale nie wiadomo, co się pod nim kryje. Jest za to wzmianka o 5-krotnym zoomie optycznym, ale TENAA nie zawsze podaje informacje, które się później sprawdzają.

Sercem nowego smartfonu dla graczy jest najnowszy Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 18 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej. Można oczekiwać, że Asus ROG Phone 6 trafi na rynek również w innych konfiguracjach pamięci, co miało miejsce w przypadku jego poprzedników. W specyfikacji smartfonu pojawia się też gniazdo audio Jack 3,5 mm, podekranowy czytnik linii papilarnych oraz bateria o pojemności 2925 mAh. Ta ostatnia informacja może być myląca, ponieważ Asus może zastosować w swoim smartfonie podwójny akumulator, którego łączna pojemność wyniosłaby 5850 mAh (sprzedawany jako 6000 mAh).

Oficjalna prezentacja gamingowego smartfonu Asus ROG Phone 6 odbędzie się 5 lipca 2022 roku. Wtedy zweryfikujemy, czy informacje podawane przez chińskiego regulatora są prawidłowe.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis, TENAA

Źródło tekstu: TENAA, Android Authority