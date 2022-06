Asus ROG Phone 6 z datą premiery

Asus już niedługo zaprezentuje swój nowy smartfon dla graczy. Będzie to Asus ROG Phone 6. Wiemy już, kiedy dokładnie się on pojawi.

Asus jest na rynku smartfonów dość niewielkim producentem. Zupełnie inaczej niż w sektorze komputerowym, gdzie jest on ważnym producentem. W tamtym roku jednak bardzo wysoko oceniliśmy Asusa Zenfone 8, który znalazł się w gronie najlepszych telefonów 2021.

Asus ROG Phone 6 już 5 lipca

Producent z Republiki Chińskiej szczególnie słynie jednak z serii smartfonów dla graczy. Asus ROG Phone jest częścią linii Republic of Gamers. Ostatni ROG Phone nie był zebrał jednak tak dobrych ocen jak poprzednicy, a na czoło wyścigu w sektorze telefonów dla graczy wysunął się Xiaomi. Niedługo Asus będzie mógł poprawić swój błąd.

Już 5 lipca pojawi się Asus ROG Phone 6. Do premiery dojdzie o 14:00 polskiego czasu Wiemy na pewno, że sercem nadchodzącego urządzenia będzie układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Tutaj nie będzie żadnej niespodzianki, Asus sam się tym chwalił.

Do debiutu brakuje jeszcze ponad miesiąca, możemy być zatem pewni, że do tego czasu dobierzemy się do całej smakowitej specyfikacji.

