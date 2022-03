Asus ROG Phone 5 dostaje powoli Androida 12. Niecierpliwi mogą pobrać pliki ze strony producenta, ale można poczekać kilka dni na OTA.

Seria ROG Phone jest zdecydowanie najbardziej znaną serią Asusa na rynku smartfonów. To właśnie Asus w dużej części stworzył nisze telefonów dla graczy. W tej sferze ostatnio niestety przegrywa z Xiaomi Black Shark, ale dla odmiany Asusowi bardzo dobrze wyszedł klasyczny Zenfone 8.

Asus ROG Phone 5 dostaje Androida 12. Lepiej poczekać na OTA

Nie znaczy to jednak, że Asus zaniedbuje swoją serię ROG Phone. Model Asus ROG Phone 5 dostaje właśnie Androida 12. Asus powoli rozprowadza aktualizację metodą OTA, jednak niecierpliwi użytkownicy mogą pobrać uaktualnienie ze strony producenta. W przypadku, kiedy nie jesteśmy absolutnie pewni naszych umiejętności lepiej poczekać te kilka dni.

Standardowo w pierwszej kolejności aktualizację dostaje Azja, jednak w przeciągu kilku dni powinna ona być w Europie.

Sam Asus ROG Phone 5 ma Snapdragona 888 i aparat przedni 24 Mpix. Tylny zestaw składa się z trzech aparatów: 64 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro). Akumulator ma 6000 mAh, a w przypadku pamięci mamy do czynienia z różnymi wersjami: od 8 do 16 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej.

Źródło zdjęć: asus

Źródło tekstu: asus zentalk