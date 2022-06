Huawei Mate Xs 2 debiutuje w Polsce. Są też nowe słuchawki

Huawei wprowadza do Polski nowe produkty. To składany smartfon Mate Xs 2 oraz nowe słuchawki FreeBuds Pro 2. Ich przedsprzedaż właśnie rusza.

Podczas wydarzenia, które odbyło się 23 czerwca 2022 roku w Stambule (Turcja), Huawei przedstawił szereg nowych produktów, które będzie można kupić również w naszym kraju.

Huawei nieustannie dąży do wprowadzania innowacji i udostępniania świata cyfrowego każdemu użytkownikowi, każdej rodzinie i organizacji. W związku z tym utrzymujemy wysokie nakłady na badania i rozwój oraz marketing w wielu kategoriach produktowych. Chcemy dostarczać konsumentom rewolucyjne innowacje i stale przewodzić rozwojowi branży.

– powiedział Derek Yu, President, Central Eastern Europe, Nordic & Canada, Huawei Consumer Business Group

Huawei Mate Xs 2: nowy "składak" firmy

Huawei Mate Xs 2 to nowy flagowy, składany smartfon Huawei o ultralekkiej i smukłej obudowie. Z tym "lekkim" to jest lekka przesada, bowiem urządzenie waży 255 g. Jednak jak na zastosowaną tu konstrukcję, nie jest to bardzo dużo (Samsung Galaxy Z Fold3 waży 271 g). Po rozłożeniu, ekran Mate Xs 2 staje się płaski i gładki jak lustro, zapewniając użytkownikom bardziej realistyczne doświadczenia zarówno podczas rozrywki, jak i pracy. Można z niego wygodnie korzystać także, kiedy jest złożony i zapewnia nieco mniejszą powierzchnię roboczą.

Nowy "składak" firmy Huawei trafił do Chin ledwie 2 miesiące temu, jednak w jego wnętrzu pracują nieco przestarzałe już komponenty. Winę za taki stan rzeczy ponoszą głównie sankcje nałożone na chińskiego producenta w 2019 roku. Przez nie we wnętrzu obudowy smartfonu Mate Xs 2 pracuje Qualcomm Snapdragon 888, ale bez modemu 5G. Zatem urządzenie nie pozwala korzystać z sieci komórkowych najnowszej generacji, brakuje w nim również usług Google Mobile Services, co też jest pokłosiem sankcji.

Główny aparat w smartfonie ma rozdzielczość 50 Mpix i towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z zoomem optycznym 3X i optyczną stabilizacją obrazu. urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 66 W.

Huawei Mate Xs 2 w przedsprzedaży

Od 23 czerwca do 10 lipca 2022 roku potrwa przedsprzedaż smartfonu Huawei Mate Xs 2. Do urządzenia, którego sugerowana cena wynosi 7999 zł, za dodatkową złotówkę można dokupić zegarek Huawei Watch GT 3 Pro.

Huawei Nova Y70 i Y90

W Turcji Huawei zaprezentował również dwa nowe smartfony ze średniej półki cenowej, modele Nova Y70 i Nova Y90. Wersja Y70 zaoferuje użytkownikom baterią o pojemności 6000 mAh, która ma wymagać ładowania tylko dwa razy w tygodniu (tak przynajmniej podaje producent). Z kolei Nova Y90 ładuje się do 50% w 30 minut dzięki ładowaniu mocą 40 W w technologii Huawei SuperCharge. Oba urządzenia mają zapewnić komfort użytkowania i wciągającą rozrywkę dzięki dużym wyświetlaczom, odpowiednio o przekątnej 6,75" oraz 6,7". W połączeniu z charakterystycznymi dla firmy Huawei świetnymi możliwościami fotograficznymi, stylowym wzornictwem i dużą ilością miejsca na przechowywanie danych, urządzenia te stanowią mają stanowić doskonałe smartfony do pracy i rozrywki dla osób poszukujących produktów wyróżniających się stosunkiem jakości do ceny.

Informację o dostępności i cenie smartfonów Nova Y70 oraz Nova Y90 nie zostały jeszcze podane, więc musimy na nie jeszcze trochę poczekać.

Huawei FreeBuds Pro 2: słuchawki TWS z Hi-Res Dual Sound System

Huawei FreeBuds Pro 2 to nowe słuchawki dokanałowe, które mają się wyróżniać doskonałą jakością dźwięku, osiągniętą dzięki rozwiązaniu Dual Sound System – dwóm, zintegrowanym przetwornikom cyfrowo analogowym (DAC) oraz przetwornikowi dynamicznemu z zaawansowaną technologią cyfrowej kontroli częstotliwości, opartemu na czterech magnesach. Zestaw ten, w połączeniu z kodekiem LDAC High-Resolution, pozwala słuchawkom rozróżniać wysokie i niskie częstotliwości, zapewniając czysty dźwięk.

Firma Huawei chwali się, że są to pierwsze słuchawki typu TWS, które zostały wyposażone w system eliminacji hałasu otoczenia wykorzystujący trzy mikrofony. Umożliwia to o 15% skuteczniejsze redukowanie hałasu w porównaniu z poprzednim modelem, który i tak był już w tym bardzo skuteczny. W niektórych scenariuszach można osiągnąć maksymalną głębokość redukcji szumów na poziomie do 47 dB.

Huawei FreeBuds Pro 2 mają też trzy dynamiczne algorytmy optymalizacji parametrów akustycznych, które są w stanie wykryć zmiany głośności, różnice w budowie kanału słuchowego oraz zmiany w warunkach noszenia – to wszystko w czasie rzeczywistym. Nowe słuchawki wspierają również rozwiązanie Huawei All Scenario Seamless AI Life, umożliwiając prostą łączność z każdym smartfonowym systemem operacyjnym i wysoką użyteczność we wszystkich codziennych sytuacjach.

Przedsprzedaż słuchawek Huawei FreeBuds Pro 2 potrwa od 23 czerwca do 17 lipca 2022 roku z opaską Huawei Band 7 oraz zniżką o wartości 100 zł. Sprzedaż regularna rusza 18 lipca z sugerowaną ceną detaliczną w wysokości 899 zł.

Dostępność

Prezentowane urządzenia będą dostępne w Polsce w sklepach stacjonarnych partnerów biznesowych Huawei: sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz Decathlon, u operatorów sieci komórkowych Orange, T-Mobile, Play oraz Plus, a także w Oficjalnej Strefie Marki na Allegro i w sklepie Huawei.pl.

Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie.

