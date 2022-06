Huawei MatePad Paper. Takiego tabletu jeszcze nie widziałeś

Dużo pracujesz z tekstem, tabelami, wykresami? A może lubisz czytać mangi? Tablet Huawei MatePad Paper sprawdzi się we wszystkich tych zadaniach!

Pandemia COVID-19 oraz lockdowny wpłynęły na życie każdego z nas. Do tej pory wiele osób kontynuuje pracę zdalną. Dla jednych to zbawienie, a dla innych mordęga. W obu przypadkach wymusiło to jednak często zakup nowego sprzętu przez pracodawcę lub pracownika. Pobudziło też to rozwój wśród producentów.

W zestawie prócz tabletu otrzymujemy rysik M-Pencil 2. gen

Huawei postanowił zaoferować urzędzenie, który idealnie sprawdzi się jako narzędzie do pracy, ale i rozrywki. Mowa o tablecie, który oferuje wrażenie obcowania z prawdziwym papierem. Jak? Wszystko za sprawą matowego ekranu typu e-ink, który nie męczy tak oczu i pozwala na wygodne oglądanie wykresów, tabel i dokumentów oraz zapisywanie własnych notatek.

Huawei MatePad Paper to tablet o wymiarach 225,2 x 182,7 x 6,6 milimetrów i wadze około 360 gramów. Sercem urządzenia jest Huawei Kirin 820E sparowany z 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Całość pracuje pod kontrolą HarmonyOS 2. Wbudowany akumulator ma pojemność 3575 mAh.

Oczywiście najciekawszym elementem jest 10,3-calowy, dotykowy ekran typu e-ink o rozdzielczości 1872 x 1404 pikseli. Daje nam to zagęszczenie pikseli na poziomi 227 PPI oraz stosunek screen-to-body wynoszący 86%. Dołączony rysik Huawei M-Pencil drugiej generacji obsługuje 4096 poziomów nacisku.

Huawei MatePad Paper oferuje łączność bezprzewodową WiFi 6+ (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, 2.4 GHz i 5 GHz) oraz Bluetooth 5.2. Nie zabrakło też fizycznego złącza USB typu C. Wisienką na torcie są cztery wbudowane mikrofony i dwa głośniki oraz czytnik linii papilarnych.

Opisywane urządzenie zadebiutuje w Polsce już 4 lipca w cenie 2299 złotych. Od dzisiaj, tj. 14 czerwca, rusza przedsprzedaż w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4 oraz subskrypcją Legimi.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: oprac. własne