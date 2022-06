W pełni chińska karta graficzna pozuje do zdjęć

AMD i NVIDIA mają się czego bać? W pełni chińska karta graficzna nabiera kształtów. Propozycja firmy Glenfly zapozowała do zdjęć. Łącznie ze zbliżeniem na rdzeń.

Jeśli ktoś myśli o karcie graficznej to na język cisną się dwie nazwy - AMD i NVIDIA oraz układy Radeon i GeForce. Firmy takie jak ASUS, GIGABYTE, MSI, Sapphire i inni wykorzystują tylko gotowe rdzenie i tworzą własne, autorskie modele różniące się drobnostkami - wyglądem, układem chłodzenia, dodatkami.

Chińczycy stawiają pierwsze kroki na rynku kart graficznych

Jednak Chiny, które z roku na rok są coraz większym mocarstwem planują najwyraźniej uniezależnić się od zachodu. Chińczycy bowiem pracują nad w pełni autorskimi procesorami i kartami graficznymi. Dzisiaj przyjrzymy się drugiej z wymienionych grup z bliska.

Na chińskiej platformie społecznościowej w postaci Bilibili pojawił się ciekawy post autorstwa użytkownika "Hoki". Przedstawia on rzeczywiste zdjęcia karty graficznej GLENFLY, łącznie ze zbliżeniami na rdzeń. Mowa o dość podstawowym układzie, co prócz wyglądu potwierdza specyfikacja i układ chłodzenia.

Mamy tutaj do czynienia z prostym, małym radiatorem i jednym, równie niewielkim wentylatorem. Zestaw złącz wideo to jedno VGA (D-Sub) oraz jedno HDMI. Zasilanie pobierane jest wyłącznie z gniazda PCI Express na płycie głównej, a pamięć VRAM to zaledwie 2 GB. Hoki podkreśla, że wsparcie w sterownikach pozostawia jeszcze wiele do życzenia, przynajmniej na Windowsie 10.

Rzut oka na GPU i wygrawerowane oznaczenia potwierdzają, że jest to karta graficzna należąca do serii Arise. Bliźniacze podobieństwo do wcześniejszych zdjęć każe sugerować, że to model GLENFLY Arise 1020 dysponujący 24 jednostkami CU. Po pierwszych testach w Geekbench 5 wiemy już więc, że wydajność jest mizerna, a AMD i NVIDIA nie mają się czego bać. To układ do wyświetlania pulpitu i pracy biurowej.

Źródło zdjęć: Hoki@Bilibili

Źródło tekstu: oprac. własne