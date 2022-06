AMD spanikowało? Mowa o nagłej zmianie nazwy jednego z modeli

Dziennikarze i konsumenci zorientowali się, że AMD i partnerzy próbują wcisnąć graczom układ graficzny, który stworzony został dla górników kryptowalut. Czerwoni próbując ratować sytuację zmieniają jego nazwę w ostatniej chwili.

Od dwóch tygodni w sieci jest głośno o nowej karcie graficznej AMD Radeon. Nie chodzi jednak o model z nowej serii Radeon RX 7000, a przedstawiciela aktualnej generacji. Przykuł on uwagę dwiema cecha - nazwą i specyfikacją. Dzięki Sapphire dowiedzieliśmy się, że nowy układ ma się nazywać "Radeon 6700", bez klasycznego gamingowego przedrostka "RX" czy sufiksu "XT".

AMD Radeon RX 6700 już niedługo trafi na sklepowe półki

Dodając do tego fakt, że specyfikacja pokrywa się ze sprzedawanymi do tej pory układami graficznymi z serii Block Chain dla górników kryptowalut nie wyglądało to najlepiej. Czerwoni najwyraźniej zdali sobie z tego sprawę i postanowili ratować sytuację. Nazwa została zmieniona na pasującą do cywilnego rynku.

Jak zauważył serwis VideoCardz, AMD oficjalnie umieściło na stronie specyfikację nowego Radeona z serii 6000, a ich partner - Sapphire - zmienił swoje strony produktowe. Od teraz nie jest to już "Radeon 6700", a "Radeon RX 6700". Specyfikacja nie uległa zmianie. To nadal rdzeń AMD Navi 22 wyposażony w 2304 procesory strumieniujące i 10 GB pamięci GDDR6 na 160-bitowej szynie danych.

Czy mowa o zwykłej pomyłce ze strony Sapphire, którą AMD tylko prostuje? Szanse na to są niewielkie. W zeszłym tygodniu bowiem na światło dzienne wyciekły zdjęcia gotowych układów, wraz z wyglądem pudełek. Takich rzeczy nie robi się z dnia na dzień, a w porozumieniu z AMD. Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz produkcja opakowań swoje kosztuje.

Nową informacją jest fakt, że Radeon RX 6700 nie będzie zarezerwowany tylko dla rynku OEM. Powinien trafić normalnie do sklepów, a my lada moment powinniśmy dowiedzieć się o autorskich wersjach od innych producentów jak ASUS, GIGABYTE, XFX, PowerColor i inni.

