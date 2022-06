Nadciąga nowy król na rynku past termoprzewodzących?

Lada moment do sklepów trafi kolejna topowa parta termoprzewodząca. Tym razem mowa o rozwiązaniu od cenionej niemieckiej firmy specjalizującej się w autorskich układach chłodzenia cieczą, czyli Alphacool.

Powierzchnia procesora, ale i podstawa układu chłodzenia nigdy nie jest idealnie płaska i gładka. Tym samym w obu przypadkach potrzebny jest nam czynnik, który wypełni mikrootwory. Najczęściej to pasta termoprzewodząca. I mimo, iż nakłada się jej niewiele, to ma spory wpływ na temperatury CPU lub GPU.

Alphacool Apex oferuje przewodność cieplną 17 W/mK!

Na rynku obecnie mamy kilku liczących się producentów, a za najlepsze rozwiązania uważa się party Arctic, Gelid i Thermal Grizzly. Niemiecka firma specjalizująca się w częściach do autorskich układów chłodzenia cieczą twierdzi jednak, że też zna się na rzeczy. Dowodem na to ma być ich najnowsza pasta.

Alphacool Apex to pasta termoprzewodząca o przewodności cieplnej na zwrotnym poziomie 17 W/mK, tym samym mogąc walczyć z obecnymi liderami w branży. Niemcy nie zapomnieli jednak również o takich czynnikach jak lepkość i trwałość. Ma to pływ zarówno na łatwość aplikacji, uniwersalność środowisk, w których może być stosowana, jak i i żywotność po nałożeniu.

Opisywana pasta dostępna będzie w klasycznych strzykawkach z odkręcanym zamknięciem. Mowa o pojemności 4 gramów, co pozwolić ma na przynajmniej kilka aplikacji. Alphacool Apex trafi do pierwszych sklepów już 16 czerwca. Producent nie zdradził sugerowanej ceny, ale patrząc na specyfikację i dotychczasową ofertę powinna być to średnia półka cenowa.

Źródło zdjęć: Alphacool

Źródło tekstu: oprac. własne